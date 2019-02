Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig akad nyomtatott újság, amely meg tudta volna őrizni az olvasottságát. Sokan nem is mérik már az eladásokat, az viszont kiderült, hogy a megyei lapoktól menekülnek az olvasók, az állam pedig akkor is szívesen hirdet a hozzá közel álló lapokban, ha azok egyre kevesebbekhez jutnak el.","shortLead":"Alig akad nyomtatott újság, amely meg tudta volna őrizni az olvasottságát. Sokan nem is mérik már az eladásokat...","id":"20190208_Hiaba_jonnek_allami_hirdetesek_egyre_tobb_olvaso_partol_el_a_kormany_kedvenc_ujsagjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ef9716-9dd2-4b6a-81dd-65b9786bc20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hiaba_jonnek_allami_hirdetesek_egyre_tobb_olvaso_partol_el_a_kormany_kedvenc_ujsagjaitol","timestamp":"2019. február. 08. 11:50","title":"Hiába jönnek állami hirdetések, egyre több olvasó pártol el a kormány kedvenc újságjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","shortLead":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","id":"20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c95213-60f4-4aba-8458-038956506e1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","timestamp":"2019. február. 08. 09:25","title":"Fotó: vezetőszárat kapott az őz a rendőröktől, amelyik stoppolta a 4-es út forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként pocskondiázott a Budapest-ügyi helyettes államtitkár. Lehet, hogy tényleg a kosz és a csikkek zavarják a kormányt, esetleg a tervezett vasúti kapcsolat miatt vitáznak, vagy amiatt, hogy egy stratégiai cég még nem az államé?","shortLead":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként...","id":"20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6981b6-54b3-42a3-88f0-dd00e2969a1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","timestamp":"2019. február. 08. 14:15","title":"Nekiment a kormány a ferihegyi reptérnek, mi lehet a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsőként a roncs középső elemét távolítják el. A szerkezet helyére a tervek szerint a jövő év tavaszára emelnek új hidat. Az ügyészség eddig 20 ember ellen emelt vádat.","shortLead":"Elsőként a roncs középső elemét távolítják el. A szerkezet helyére a tervek szerint a jövő év tavaszára emelnek új...","id":"20190208_Megkezdodott_a_leomlott_genovai_hid_bontasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35063ee4-5b35-4de0-a38e-3efa9fd00657","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Megkezdodott_a_leomlott_genovai_hid_bontasa","timestamp":"2019. február. 08. 19:43","title":"Megkezdődött a leomlott genovai híd bontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","shortLead":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","id":"20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dbd9c1-8876-4549-b2f3-92d0d38b1fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","timestamp":"2019. február. 08. 19:24","title":"Lázasan keresik a Red Bull Air Race új helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]