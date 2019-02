Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b7b764-5005-42d2-a875-d08b15807a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó kis kanyaró vagy mumpsz? Darla Shine nosztalgiával tekint a régi betegségekre, és sajnálja, hogy a gyerekei be vannak oltva.","shortLead":"Egy jó kis kanyaró vagy mumpsz? Darla Shine nosztalgiával tekint a régi betegségekre, és sajnálja, hogy a gyerekei be...","id":"20190214_Nehez_elhinni_de_van_aki_visszasirja_a_gyerekkorunk_betegsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b7b764-5005-42d2-a875-d08b15807a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60cbbf6-1e1d-4cf9-9865-490c970d06b9","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Nehez_elhinni_de_van_aki_visszasirja_a_gyerekkorunk_betegsegeit","timestamp":"2019. február. 14. 16:12","title":"Nehéz elhinni, de van, aki visszasírja a gyerekkorunk betegségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok millió felhasználóval rendelkező 500px oldala került bajba.","shortLead":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok...","id":"20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4772ff72-ba03-4814-8d71-e8eff23e94b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Sürgősen változtasson jelszót, ha fent van ezen a fotós oldalon, milliószámra szivárogtak ki az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","shortLead":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","id":"20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d00775-b3df-4497-82e4-6e64510a5478","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","timestamp":"2019. február. 14. 08:38","title":"Megköszönte a Mazsihisz Karácsony Gergely bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","shortLead":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két...","id":"20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c687f87b-6a7c-4448-a8d0-78130d45aef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.","shortLead":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan...","id":"20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf68fe8-a924-4f14-8026-cd674be806a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","timestamp":"2019. február. 14. 05:43","title":"Trump első kampánymenedzsere szándékosan hazudott az FBI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és a rosszindulatú appot már el is távolították a Google alkalmazás-áruházából.","shortLead":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és...","id":"20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522cb24-d79b-4f35-8fd0-6e80f1b11631","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","timestamp":"2019. február. 14. 12:03","title":"Így lopta a pénzt a trükkös vírus az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]