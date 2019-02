Hétfő reggel sokfelé párás, ködös lesz az idő, viszont számottevő csapadék sehol sem várható, napközben sok napsütésre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk az ország nagy részén, csapadék sem várható. Északon és északkeleten tartósabban párás, ködös tájakkal is találkozhatunk.

A légmozgás továbbra sem lesz jelentős. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, de a tartósabban párás, ködös tájakon csak 4-7 fokot mérhetünk.

A fagyos, többfelé nyirkos reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A fagyos reggel után gyorsan melegszik az idő, így a nagy hőingás miatt vérnyomás-ingadozás is előfordulhat.

Napközben a melegebb időben melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek gyulladásos panaszokat, migrént és fáradékonyságot tapasztalhatnak. A napos időben érdemes lesz hosszabb sétát tenni a szabadban.

A hajnali ködös, párás időben nagy megfázásveszéllyel is számolni kell, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Az immunrendszer erősítése érdekében fogyasszunk vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket!

Kedd reggel is párás, ködös időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. A légmozgás továbbra is gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet +1 és -4 fok között alakul.Hétfőn is folytatódik a frontmentes idő.