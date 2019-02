Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő próbáját.","shortLead":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő...","id":"20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9e8f4-98b1-46a5-a28f-0736aed8c277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","timestamp":"2019. február. 18. 09:33","title":"30 éves Apple számítógépet talált a szülei padlásán, és alig hitt a szemének, amikor bekapcsolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére – jelentette az SVT svéd köztévé. Egyre valószínűbb, hogy felhúznak egy 21 kilométer hosszú védművet is. Valahol már nem hajlandók biztosítást sem kötni vonatkozó káresetekre.","shortLead":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére –...","id":"20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1264639a-448c-46f3-ade7-8731d52a6261","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","timestamp":"2019. február. 17. 13:03","title":"Nagyon megijedtek a svédek, kongatják a vészharangot, mert 78 centivel nőhet a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","shortLead":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","id":"20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c4d6d8-0be0-4bef-9261-a38bddb8bdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","timestamp":"2019. február. 17. 20:31","title":"Vészesen emelkedik a légkör metántartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","shortLead":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","id":"20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bf530e-d88e-4c4e-84b5-29da16d53d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","timestamp":"2019. február. 18. 11:21","title":"Woodstock 50. évfordulójára készült ez a rikítóan színes VW hippibusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

\r

","shortLead":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti...","id":"20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de695f-8284-4ce9-b5a2-3029d057ddab","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","timestamp":"2019. február. 17. 08:14","title":"Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]