[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","shortLead":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","id":"20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f48544-112c-4139-9236-303f37c1157e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","timestamp":"2019. február. 25. 10:08","title":"Megöltek egy férfit Kecskeméten, órák alatt elkapták a gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, s ezzel kvótát szerzett a tokiói olimpiára, csakúgy, mint néhány órával korábban a puskás Péni István.","shortLead":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló...","id":"20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f8e66-01fa-4888-9295-5fb5c6eab46f","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","timestamp":"2019. február. 24. 13:55","title":"Major Veronika sportlövő világcsúccsal szerzett világkupa-aranyérmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","shortLead":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","id":"20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f1703-b2ed-4f2f-ab78-658a2ff8eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","timestamp":"2019. február. 25. 14:24","title":"Kiderült, miből tudta teleplakátolni a várost az Orbán Gáspár-féle Felház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára. A vállalat szerint megoldásával a reaktív működés helyett adatalapú, prediktív működésre nyílik lehetőség. Ez egyik oldalról javíthatja az ügyfélélményt, másik oldalról optimalizálja a költségeket.","shortLead":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára...","id":"20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1d691-abfc-4865-8b7e-8d92a0056f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. február. 24. 14:03","title":"Még azelőtt megszólal majd a csengő a mobilszolgáltatónál, mielőtt az ügyfél érezné, hogy baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","shortLead":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","id":"20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c66de-cacc-4c3a-bac1-fe55316219e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","timestamp":"2019. február. 26. 06:41","title":"Vajon mit szólna a VÉDA a királyi Mercedes rendszámtáblájához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]