[{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek a folyamatoknak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozóján hétfőn Egyiptomban.","shortLead":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek...","id":"20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802990b2-e8b4-4f7b-818a-7ef4638c5609","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","timestamp":"2019. február. 25. 11:50","title":"Orbán: Tudjuk, hol a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott. ","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is...","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Rövidültek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","shortLead":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","id":"20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bead15-d080-43fd-a884-dac921259f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. február. 24. 15:33","title":"Készülhet a Porsche Macan elektromos változata Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","shortLead":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","id":"20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1036632a-3312-4ca7-aabf-55199e5693b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:27","title":"Szmogriadóban ingyen lesz a tömegközlekedés – Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha hallgat a kétkedőkre, történelmi lehetőséget szalaszthat el.","shortLead":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump...","id":"20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f4d9f-eb6d-48d6-b2c2-e1584c2222c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","timestamp":"2019. február. 24. 18:58","title":"Trump figyelmeztetést kapott Észak-Koreától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 120-szor távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte az olajszállítások szempontjából kiemelkedően fontos, a Közel-Keletet és az Indiai-óceánt összekötő szoros lezárását. Az USA egyik repülőgép-hordozója decemberben érkezett a térségbe.","shortLead":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte...","id":"20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e6b643-2a57-4859-ba5e-d8cb56ddedbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","timestamp":"2019. február. 24. 20:35","title":"Irán tengeralattjáróról indítható cirkálórakétát tesztelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","shortLead":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","id":"20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1edb6f0-4ffb-4869-9bcb-33537ce67608","keywords":null,"link":"/elet/20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","timestamp":"2019. február. 25. 16:22","title":"Tűzoltóknak kellett kimenteniük egy fába szorult kislányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]