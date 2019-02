Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"Fahidi Gergely","category":"velemeny","description":"A magyar rendőrség ugyanúgy nem védte az erőszaknak kitett képviselőket 2018-ban, ahogyan 1944-ben, vagy ahogyan nem védte meg magát a korábbi tv-székházat 2006-ban. Vélemény.","shortLead":"A magyar rendőrség ugyanúgy nem védte az erőszaknak kitett képviselőket 2018-ban, ahogyan 1944-ben, vagy ahogyan nem...","id":"20190226_Ki_mint_ved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69254609-4ffa-42a1-8196-e7e6a31f60fe","keywords":null,"link":"/velemeny/20190226_Ki_mint_ved","timestamp":"2019. február. 26. 12:45","title":"Ki mint véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","shortLead":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","id":"20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef5e32-dfce-4480-bdc2-224b39d8573e","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","timestamp":"2019. február. 27. 09:05","title":"Nem lehet a Budapest Pride oldalára kattintani Tarlós hivatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A versengés mindent áthat, megoszt, butít és nyomorba dönt.","shortLead":"A versengés mindent áthat, megoszt, butít és nyomorba dönt.","id":"20190226_Gyarmathy_Eva_A_gyoztes_visz_mindent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b77311-ac98-4fc0-95cf-17cabbca40e5","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Gyarmathy_Eva_A_gyoztes_visz_mindent","timestamp":"2019. február. 26. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A győztes visz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra fejlesztett számlapokkal.","shortLead":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra...","id":"20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a2e6d-8b52-48d0-bfce-5097b6a92df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","timestamp":"2019. február. 26. 20:03","title":"Ebből baj lesz: 100 000 000+ dollár kártérítést követelnek a svájciak a Samsungtól az új Galaxy Watch miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és állampolgáronként 7 ezer dollárt (csaknem 2 millió forintot) töltenek.","shortLead":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és...","id":"20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afddac-a121-490c-a9b2-5fb9c63a1179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","timestamp":"2019. február. 26. 10:54","title":"Tíz éve a csőd szélén állt, most több milliárd dolláros vagyonalapot gründol az északi ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces reklámban hívja fel erre a funkcióra a figyelmet az Apple.","shortLead":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces...","id":"20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697ec605-4b49-4907-a9c1-748d701020ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","timestamp":"2019. február. 26. 16:33","title":"Vicces reklám: erre is jó az új iPhone-ok egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25","c_author":"Pálinkás József","category":"itthon","description":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk gazdasági vagy szellemi támogatói kör érdekei a meghatározóak – írja elemzésében az MTA volt elnöke. Pálinkás József a Beszélgetések a jövőről vitasorozatban fejtette ki nézeteit arról, milyen a jó kormányzás. ","shortLead":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk...","id":"20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb05ae-d0a0-4c48-81a4-c02c942ce382","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","timestamp":"2019. február. 25. 16:30","title":"Pálinkás József: Az őszinte és felelős kormányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]