Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","shortLead":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","id":"20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1366f8ec-9a10-4029-b6b0-1e86d566c72c","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","timestamp":"2019. február. 27. 11:57","title":"Civilek juttattak újra lakáshoz egy pécsi hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk, akkor az oda vezető utat is ismerni kell – mondja Ruth Beckermann, a Jó estét, Mr. Waldheim! című film rendezője, aki a náci múltját elhallgató egykori osztrák államfő, Kurt Waldheim és a jelen populista vezetői között szoros kapcsolódást lát. Két tanulságot mindenesetre nagyon könnyű levonni a Waldheim-ügyet bemutató dokumentumfilmből: ha a náci múltról van szó, az áldozati szerep nagyon praktikus, és ha el tudod hitetni az emberekkel a hazugságokat, akkor győzni tudsz.","shortLead":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk...","id":"20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb80a50-67a9-4de9-a381-10d0b96fa801","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","timestamp":"2019. február. 26. 10:45","title":"\"Ha el tudod hitetni a hazugságokat, akkor győzni tudsz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három filmjét. ","shortLead":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három...","id":"20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cd5b8e-d391-42cf-8ede-201c713c959f","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","timestamp":"2019. február. 27. 10:48","title":"Hétvégéig ingyen nézheti a Hyppolit, a lakájt, és két másik filmet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","id":"20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34aa0c0-db6b-44a5-81c7-ce62bdb08a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"160 millió forintnyi uniós pénzt kapott Hörcsik Richárd fia egy borházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","shortLead":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","id":"20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0598192e-8553-4374-b8bc-2d9d30a294f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","timestamp":"2019. február. 27. 09:38","title":"Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","shortLead":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","id":"20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f1703-b2ed-4f2f-ab78-658a2ff8eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","timestamp":"2019. február. 25. 14:24","title":"Kiderült, miből tudta teleplakátolni a várost az Orbán Gáspár-féle Felház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1-esen szolgáló rendőrök készpénzért elengedték a szabálytalankodókat, nagy akció keretében fogták el őket.\r

\r

","shortLead":"Az M1-esen szolgáló rendőrök készpénzért elengedték a szabálytalankodókat, nagy akció keretében fogták el őket.\r

\r

","id":"20190226_Tucatnyi_korrupt_rendort_fogtak_el_milliokat_szedtek_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cbb852-94a8-40a8-8f52-722c06f82e54","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Tucatnyi_korrupt_rendort_fogtak_el_milliokat_szedtek_ossze","timestamp":"2019. február. 26. 17:26","title":"Tucatnyi korrupt rendőrt fogtak el, milliókat szedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]