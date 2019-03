Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4af5532-46eb-44cc-9f1d-7eda867e0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetés idején 17 éves fiú az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 9 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére ítélte. ","shortLead":"Az elkövetés idején 17 éves fiú az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 9 év 6 hónap...","id":"20190304_rakoskeresztur_emberoles_ujlak_utca_iskolatars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4af5532-46eb-44cc-9f1d-7eda867e0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e0e807-5588-430c-a301-492b136d7c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_rakoskeresztur_emberoles_ujlak_utca_iskolatars","timestamp":"2019. március. 04. 14:13","title":"Kilenc és fél évet kapott a volt barátnőjét megölő fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","shortLead":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","id":"20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090f91a-797d-4e09-a9f1-8c2e527f5414","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 03. 20:30","title":"Átadták az első transznemű-börtönt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce664f-d709-4fab-a738-398fb940f9ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"32 borásznő, 32 borászat, 12 borvidék, 104 bor – március 8-án Magyarország borásznői a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben töltik jobbnál jobb boraikat a poharakba. De a Gyengébb? Nem! kóstolónak a nőnapi ünneplésen túl más küldetése is van.","shortLead":"32 borásznő, 32 borászat, 12 borvidék, 104 bor – március 8-án Magyarország borásznői a Sofitel Budapest Chain...","id":"20190304_A_legcsajosabb_borkostolo__es_egy_igazi_nonapi_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ce664f-d709-4fab-a738-398fb940f9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9434e58a-be27-49de-a90e-6bea6a8e13c5","keywords":null,"link":"/elet/20190304_A_legcsajosabb_borkostolo__es_egy_igazi_nonapi_ajandek","timestamp":"2019. március. 04. 16:06","title":"A legcsajosabb borkóstoló – egy igazi nőnapi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és a pártot vezető házaspár. Dobrev Klára jelölése és lassan kibontakozó kampánya mindannak a tagadása, amiért a DK az utóbbi időben az utcán küzdött. Ettől még a párt profitálhat belőle... akár csak a Fidesz. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és...","id":"20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea23ae-c157-4193-b08f-1c65c15840bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. március. 03. 18:00","title":"Úgy kell Dobrev Klára a Fidesznek, mint ezer kődobáló férfi Röszkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező uniós pénzeket.","shortLead":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező...","id":"20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fbddbd-d21b-4e84-b238-dad9fc3242cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","timestamp":"2019. március. 03. 16:57","title":"Ezermilliárdokat kapunk az EU-tól, de mire költsük a pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 30 százalékos béremelés történik, de ez – a munkáltató döntése alapján – egyénenként eltérő lehet.","shortLead":"Átlagosan 30 százalékos béremelés történik, de ez – a munkáltató döntése alapján – egyénenként eltérő lehet.","id":"20190304_Marciusra_mar_az_emelt_bert_kapjak_a_kormanytisztviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ea67b1-6d14-4f0c-b7b9-1d67bd391bab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Marciusra_mar_az_emelt_bert_kapjak_a_kormanytisztviselok","timestamp":"2019. március. 04. 19:02","title":"Márciusra már az emelt bért kapják a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]