Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai lehetnek - vélik a felfedező tudósok.","shortLead":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai...","id":"20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167caf4e-29ce-41c1-80d5-890bb20cc246","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Kínában megtalálhatták a világ legnagyobb lódarazsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is fejlesztő Corning már dolgozik a megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell.","shortLead":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is...","id":"20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872a6e0e-334a-411b-a1c9-da94b3fec5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 05. 19:33","title":"Már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a Messengerben elrejtett \"meglepetés\" már csak néhány napig elérhető, néhány héten belül viszont már trükk sem kell ahhoz, hogy bekapcsoljuk a Sötét módot.","shortLead":"A Facebook szerint a Messengerben elrejtett \"meglepetés\" már csak néhány napig elérhető, néhány héten belül viszont már...","id":"20190305_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77dec3-4f98-45e5-ac84-892fd7bafd37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. március. 05. 16:33","title":"Kipróbálta a Messenger titkos kapcsolóját? Akkor önnek is van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési...","id":"20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365be447-f3d6-4575-b182-9fde492f31dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","timestamp":"2019. március. 05. 15:44","title":"Hivatalos: annyiba kerül a 3-as metró felújításának következő szakasza, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]