"Olyan ez, mintha a KRESZ csak annyit tartalmazna, hogy tilos a gyorshajtás, de hogy mi minősül annak, azt az autósokkal nem közölnék előre, mondván, majd a rendőr eldönti." Ezt gondolja többek közt a Stop Soros törvényről a Magyar Helsinki Bizottság, amely csalódott a törvényről született alkotmánybírósági határozat miatt. A törvény ugyanis nem felel meg az elemi jogelveknek azáltal, hogy nem világos és kiszámítható, azaz nem lehet előre tudni, hogy mivel sérti meg az egyén azt.

A törvény csak példákat hoz, az AB pedig azt mondja, a bíróság juthat olyan következtetésre, hogy egy esetleges akció szervezésnek, hálózatépítésnek minősült - de akár más milyenre is, teszi hozzá a Helsinki. A törvény elítéli, aki "szervező tevékenységet végez", de több hazai és nemzetközi jogszabály is előírja, hogy "az államnak lehetővé kell tenni a jogi tanácsadást a menedékkérők számára, ennek a tevékenységnek a jogi megítélése pedig nem függhet attól, hogy később kap-e vagy nem kap védelmet a kérelmező".

Ezért a jó és a Velencei Bizottság által is ajánlott megoldás a törvény megsemmisítése lett volna. A bizottság szerint "a Stop Soros nem is tekinthető törvénynek, mert annyira homályos, valamint alkalmatlan arra, hogy az érintettjei előre lássák, mit tehetnek jogszerűen és mit nem", írja a Helsinki. A törvény miatt egyébként kötlezettségszegési eljárást is indított az Európai Bizottság.

Ám a megsemmisítés elmaradt, így a menekülteket segítő szervezetk bizonytalanságban maradnak. AZ AB kijelentése, hogy az elesettek, szegények segítése kötelezendően figyelembe veendő tényező egy esetleges eljárásban, "nem nyújt kellő védelmet a polgárnak egy rosszindulatú, a humanitárius segítést megbélyegző állam önkényes jogalkalmazásával szemben".

A Helsinki Bizottság egyúttal bejelenti azt is, továbbra is jogi segítséget fog nyújtani a menedékkérőknek, és ha valakit retorzió ér a Stop Soros miatt, kiáll mellette a szervezet minden hazai és nemzetközi fórumon.