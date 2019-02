Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás miatt kirobbant miniháborút az észak-koreaiak nyerték meg. Az ázsiaiak Kim Dzsong Un koreai vezető számára foglaltak, míg az amerikaiak az újságírók főhadiszállását rendezték volna be a hotelben.","shortLead":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás...","id":"20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ba686-014f-4e2a-9aa3-09aaf125d366","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","timestamp":"2019. február. 26. 17:04","title":"Botrány Hanoiban – kirúgták az amerikai újságírókat a szállodájukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A GYSEV által még az osztrák vasúttól vett dízel motorvonatok a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém-vonalakon közlekednek nyártól.","shortLead":"A GYSEV által még az osztrák vasúttól vett dízel motorvonatok a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém-vonalakon...","id":"20190227_A_GYSEVtol_vett_motorvonatot_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50aa89-d1f4-43ac-a0e4-ae81eb11b728","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_A_GYSEVtol_vett_motorvonatot_a_MAV","timestamp":"2019. február. 27. 16:51","title":"GYSEV-motorvonatok kerültek a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a Debreceni Gyermekklinikán is, pedig mindkét intézmény 20-20 ágyat kapott az \"Ágyat az anyukáknak\" akciót elindító Orosvári Zsolttól még januárban. A kórházak semmilyen megkeresésre nem reagálnak, így egyelőre rejtély, hogy ha már átvették, miért nem engedik használni a szülőknek az ágyakat. ","shortLead":"És a Debreceni Gyermekklinikán is, pedig mindkét intézmény 20-20 ágyat kapott az \"Ágyat az anyukáknak\" akciót elindító...","id":"20190226_Hiaba_kaptak_agyakat_tovabbra_is_a_foldon_alszanak_az_anyukak_a_Heim_Pal_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495af437-bf04-44b7-ace4-3fb2d2a47199","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Hiaba_kaptak_agyakat_tovabbra_is_a_foldon_alszanak_az_anyukak_a_Heim_Pal_korhazban","timestamp":"2019. február. 26. 11:39","title":"Hiába kaptak ágyakat, továbbra is a földön alszanak az anyukák a Heim Pál kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","shortLead":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank 330 pontos Versenyképességi programja ennek megfelelően két marokkal öntené a pénzt a társadalomba, hogy még jobbak legyenek a feltételek: indulótőke-program hazatelepülőknek, negatív adó, iskolai ügyeletek meghosszabbítása a munkaidő végéig, nagycsaládos anyák teljes adómentessége és még rengeteg más – a javaslatok kenterbe verik Orbán családvédelmi pontjait.



","shortLead":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank...","id":"20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584572f-3c75-41b0-ac09-db605aeda968","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","timestamp":"2019. február. 27. 17:21","title":"Helikopterről szórná a pénzt az MNB, hogy megtolja a népszaporulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4d9549-f45b-47f7-a14b-82cbb49264a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. február. 26. 18:05","title":"Így cigizik hajnalban a vonat mellett Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]