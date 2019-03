Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","shortLead":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","id":"20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174855c3-b079-4170-a96b-cb47ef111fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","timestamp":"2019. március. 06. 18:39","title":"Magán-űrrepülőteret építenek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","shortLead":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is fejlesztő Corning már dolgozik a megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell.","shortLead":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is...","id":"20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872a6e0e-334a-411b-a1c9-da94b3fec5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 05. 19:33","title":"Már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372724b9-62a9-4fe6-8d34-97785738e8dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset körülményeit még vizsgálják, de az biztos, hogy az időjárás nagyon szeles volt. ","shortLead":"A baleset körülményeit még vizsgálják, de az biztos, hogy az időjárás nagyon szeles volt. ","id":"20190305_Het_katona_megserult_amikor_dokknak_utkozott_egy_sved_hadihajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=372724b9-62a9-4fe6-8d34-97785738e8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7846c1-5789-457a-a6da-7077a4c17814","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Het_katona_megserult_amikor_dokknak_utkozott_egy_sved_hadihajo","timestamp":"2019. március. 05. 20:04","title":"Hét katona megsérült, amikor dokknak ütközött egy svéd hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","shortLead":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","id":"20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2de97d-43c8-4b23-8830-971c4b9c0e70","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","timestamp":"2019. március. 06. 16:10","title":"Négyszáz éve született az ember, akit az orráról mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kína Csilin tartományában az idén már arcfelismerő rendszert fognak alkalmazni az ittasan vezetők kiszűrésére – közölte csütörtökön a helyi rendőrség.

","shortLead":"Kína Csilin tartományában az idén már arcfelismerő rendszert fognak alkalmazni az ittasan vezetők kiszűrésére – közölte...","id":"20190307_kina_arcfelismeres_ittas_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69259773-349e-4ee8-b314-124752f2bcdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_kina_arcfelismeres_ittas_vezetes","timestamp":"2019. március. 07. 06:47","title":"Hol van már a szupertraffipax? Kínában arcfelismeréssel fognak vadászni az ittas vezetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb sportváltozat is érkezett belőle.","shortLead":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb...","id":"20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bdd4a-2fd4-46b5-8a30-c68b35c478da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"Genfben kaptuk lencsevégre a megvadított új Toyota Suprát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]