[{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési...","id":"20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365be447-f3d6-4575-b182-9fde492f31dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","timestamp":"2019. március. 05. 15:44","title":"Hivatalos: annyiba kerül a 3-as metró felújításának következő szakasza, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea eljutatta fellebbezését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA), mely a következő két átigazolási időszakból kizárta a klubot.","shortLead":"A Chelsea eljutatta fellebbezését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA), mely a következő két átigazolási...","id":"20190305_chelsea_atigazolas_eltiltas_fellebbezes_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72cac62-8810-46e2-a2e6-c192e489323e","keywords":null,"link":"/sport/20190305_chelsea_atigazolas_eltiltas_fellebbezes_fifa","timestamp":"2019. március. 05. 18:02","title":"Nem hagyja annyiban az eltiltást a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zolt írásbeli parlamenti kérdésekre válaszolt a venezuelai menekültekről, de Mesterházy Attila leginkább azt tudhatta meg, hogy ő maga az illegális migrációval mossa össze a mentőakciót.



","shortLead":"Semjén Zolt írásbeli parlamenti kérdésekre válaszolt a venezuelai menekültekről, de Mesterházy Attila leginkább azt...","id":"20190306_Nem_arulja_el_a_kormany_hany_embert_akar_meg_Venezeulabol_befogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f10426-7922-4393-a80e-15ff89ae1b57","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_arulja_el_a_kormany_hany_embert_akar_meg_Venezeulabol_befogadni","timestamp":"2019. március. 06. 16:23","title":"Nem árulja el a kormány, hány embert akar még Venezuelából befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal a Stelvio alatt helyezkedik el méretben. A jármű hibrid hajtóművet kap majd.","shortLead":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal...","id":"20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bef3e-eeef-4ad5-bfc7-bff7c5019550","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","timestamp":"2019. március. 05. 15:02","title":"A Stelvio után itt a Tonale, megy tovább az olasz hágókon az Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","shortLead":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","id":"20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c855b-e04b-4b98-bc5d-ab2f7dd3df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","timestamp":"2019. március. 05. 18:24","title":"Hetvenmilliárdos támogatást hagyott jóvá az EU, Mészáros Lőrinc profitálhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]