[{"available":true,"c_guid":"698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","shortLead":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","id":"20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e6146a-c8e1-4fb8-805d-6ec4c7148930","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Hír Tv neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira ramaty állapotban van a Blaha Lujza téri nyilvános illemhely, hogy felújítani sem lehet, kiderült, hogy a liftet nem lehet oda építeni, ahova akarták, és kiderült, hogy a Rákóczi úti árkádok magántulajdonban vannak. Mindezek miatt közel 10 millió forinttal drágult a tér felújításának tervezése.","shortLead":"Annyira ramaty állapotban van a Blaha Lujza téri nyilvános illemhely, hogy felújítani sem lehet, kiderült...","id":"20190311_A_Blaha_Lujza_ter_felujitasa_nem_csak_csuszik_dragult_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20603fe-3894-478b-858f-7003f47e5b15","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_A_Blaha_Lujza_ter_felujitasa_nem_csak_csuszik_dragult_is","timestamp":"2019. március. 11. 11:04","title":"A Blaha Lujza tér felújítása nem csak csúszik, drágult is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte, áprilistól már fognak. Szerintük eddig is csak azért nem lehetett náluk kapni, mert ritkán egyeztetnek a lapok forgalmáról.","shortLead":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte...","id":"20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d677e4-e46b-467d-946d-a4df5914ae79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Mégis lehet majd Magyar Hangot venni az Aldiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","id":"20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbb529f-96a2-416c-9a2b-959e5c0b3d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","timestamp":"2019. március. 11. 10:14","title":"Kedden találkozik Orbánnal Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és megoldásokat dolgozzanak ki a csillapítására. Most önkénteseket várnak a programba.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és...","id":"20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5500414-4096-4b3b-9142-8c6e3ba88729","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","timestamp":"2019. március. 12. 12:03","title":"Zavarja a város zaja? Most ön is segíthet a csillapításában, pár perc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért. Szilícium-völgybeli példákra alapozva azt tették, amit egy startup: felvettek néhány fiatal mérnököt, és menet közben találták ki, mit akarnak.","shortLead":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért...","id":"20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1ec4d-2d58-40f5-a793-0a63051d8437","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","timestamp":"2019. március. 10. 19:15","title":"\"Csak egy dobásotok van\" - a Tesla indulásának mesébe illő története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést a templomban, másvalakinek pedig az autóját rongálta meg.","shortLead":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést...","id":"20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2275b437-dcde-4c2f-82c2-98bc198bdbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","timestamp":"2019. március. 11. 07:32","title":"Börtönbe megy a templomban randalírozó, majd ismeretlen nőket bántalmazó hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","shortLead":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","id":"20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ef1cc-f83a-47f8-aa74-2ce1933d9b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","timestamp":"2019. március. 11. 18:56","title":"Szórakozott a fegyverével, agyonlőtte társát egy francia rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]