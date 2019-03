Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában – jegyezte le a hvg.hu birtokába jutott, Manfred Webernek címzett nyílt levelében Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő.","shortLead":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek...","id":"20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a206d97-7d5f-43cc-a5c7-498d75d08f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","timestamp":"2019. március. 12. 05:55","title":"Jávor: Bűnrészességgel vádolhatják a Néppárt csúcsjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig döntsön, aláveti magát a pártfegyelemnek, vagy megy Isten hírével. Az erről szóló elemzés az e heti HVG-ben olvasható.","shortLead":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig...","id":"20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ea5de3-9998-4bbf-8d33-ca2fe1888bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Miért rugózik Weber a CEU-n? Hogy Soros kedvére kelljen engednie Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz bajnokcsapat kétgólos hátrányról kezdi kedden az Atlético Madrid elleni hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az olasz bajnokcsapat kétgólos hátrányról kezdi kedden az Atlético Madrid elleni hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190312_juventus_atletico_madrid_manchester_city_schalke_04","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c07475-4199-4985-8c22-e42d716ba806","keywords":null,"link":"/sport/20190312_juventus_atletico_madrid_manchester_city_schalke_04","timestamp":"2019. március. 12. 12:24","title":"A túlélésért küzd meg este a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f379593-efcf-4fb6-a518-53ea396d563c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új izraeli kutatás szerint az ötvenen túli nőknek éppolyan biztonságos a gyermekszülés, mint a negyvenen túliaknak, és a születő gyerekek számára sem kockázatosabb.","shortLead":"Egy új izraeli kutatás szerint az ötvenen túli nőknek éppolyan biztonságos a gyermekszülés, mint a negyvenen túliaknak...","id":"20190312_szules_50_ev_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f379593-efcf-4fb6-a518-53ea396d563c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136e7a-8db7-4de5-a3ea-dd77083fe6c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_szules_50_ev_felett","timestamp":"2019. március. 12. 17:03","title":"Meglepő felfedezés: 50 év felett pont olyan biztonságos gyereket szülni, mint 40 év felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nők az építészetben nevű nemzetközi díjat idén Sheila O’Donnell kapta a CEU új épületének koncepciójáért. ","shortLead":"A Nők az építészetben nevű nemzetközi díjat idén Sheila O’Donnell kapta a CEU új épületének koncepciójáért. ","id":"20190312_A_CEU_Nador_utcai_kampuszanak_megalmodoja_lett_a_legjobb_noi_epitesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a57c71-bc23-4ebc-87c8-c3d40434e327","keywords":null,"link":"/elet/20190312_A_CEU_Nador_utcai_kampuszanak_megalmodoja_lett_a_legjobb_noi_epitesz","timestamp":"2019. március. 12. 11:37","title":"A CEU Nádor utcai kampuszának megálmodója lett a legjobb női építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"Gerő András","category":"itthon","description":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és bár többször is bejelentették, hogy megnyitják, egyre távolabbinak tűnik az avatóünnepség. Ennek oka, hogy a kormány, a zsidó szervezetek és a múzeum létrehozói között is dúlt, illetve dúl a vita arról, hogyan és mit mutasson be a Sorsok Háza. A parttalanná vált konfliktus miatt írt új koncepciót Gerő András. A történész tervezete alább olvasható.","shortLead":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és...","id":"20190311_Sorsok_Haza_maskent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356f621-a074-4dcc-ac00-a264e8d3c313","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sorsok_Haza_maskent","timestamp":"2019. március. 11. 18:00","title":"Gerő András: Sorsok Háza, másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]