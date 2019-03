Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","shortLead":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","id":"20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01de54-1c94-4e5c-a175-1c9e6ddd7e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","timestamp":"2019. március. 15. 06:41","title":"Már rendszáma is van a repülő autónak, megnéztük a dugók lehetséges ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében különféle kockázatoknak tették ki a felhasználót.","shortLead":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében...","id":"20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2b4a4c-30b2-4e87-98a7-7ae1252e5a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. március. 15. 08:03","title":"Ön is letöltötte valamelyiket? 206 veszélyes androidos appot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, amely a legfőbb problémára is rávilágított: szerintük túl nagy hatalom koncentrálódik kevés ember kezében. ","shortLead":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki...","id":"20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490b7736-d5b9-40ee-bcc1-8c79813eb796","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","timestamp":"2019. március. 15. 12:27","title":"A Velencei Bizottság szerint is több probléma van a közigazgatási bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","shortLead":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","id":"20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b5efc5-5f3f-4c46-ac06-b9ca35072672","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","timestamp":"2019. március. 16. 07:50","title":"„Kár, hogy Petőfi nem látott minket, ezt még ő is szerette volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d065008-f91b-4380-b19e-eed8a026b39b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 lóerővel és kék villogóval már lehet haladni, ha nagyon kell. ","shortLead":"Közel 300 lóerővel és kék villogóval már lehet haladni, ha nagyon kell. ","id":"20190316_audi_q8_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d065008-f91b-4380-b19e-eed8a026b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0dd4bc-d4c5-4e20-9209-ad93bc3f5bed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_audi_q8_mento","timestamp":"2019. március. 16. 10:17","title":"Biztos nagy kedvenc a mentősök közt egy ilyen 140 ezer eurós Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","shortLead":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","id":"20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f0501b-482d-4371-a47f-9c63af152877","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","timestamp":"2019. március. 15. 10:05","title":"Öt rendőr kezdett ellenőrizni egy fiatalt az Orbán-beszéd helyszínén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8b8fa3-6205-47fc-bbaf-2b84704703fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly decemberben született állatot eddig csak a gondozók láthatták.","shortLead":"A tavaly decemberben született állatot eddig csak a gondozók láthatták.","id":"20190315_berlini_allatkert_jegesmedve_medvebocs_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8b8fa3-6205-47fc-bbaf-2b84704703fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd081f8e-b3e1-480d-8d71-faebaa95be67","keywords":null,"link":"/elet/20190315_berlini_allatkert_jegesmedve_medvebocs_bemutato","timestamp":"2019. március. 15. 19:27","title":"Bemutatták a világnak a berlini állatkert jegesmedvebocsát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány magyar is van köztük. ","shortLead":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány...","id":"20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786cdb7-e896-44ac-9701-4670c48bfd69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","timestamp":"2019. március. 15. 14:39","title":"15 magyar próbált 2017-ben az Egyesült Államokba szökni a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]