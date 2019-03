Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

","shortLead":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor...","id":"20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be304259-d129-4636-99a6-65d1c60c1f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","timestamp":"2019. március. 20. 09:50","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán levélben biztosította a bajorokat, nem tesz keresztbe a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","shortLead":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","id":"20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e00e46-74b8-45ce-b122-bed69cfb4cab","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","timestamp":"2019. március. 20. 09:10","title":"Kórházba került Marsi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egy olyan modell esetében, amelyet már nem is gyártanak. Mit lehet ilyenkor tenni? ","id":"20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd7d413-c526-4879-bb3b-4805c1e25bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","timestamp":"2019. március. 19. 09:42","title":"Levelet írt a Porsche: \"Sajnálatos módon a szupersportkocsiját szállítás közben elnyelte az Atlanti-óceán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","shortLead":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","id":"20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89cd6e-1132-40c7-a5a6-7956b9646b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","timestamp":"2019. március. 19. 16:19","title":"Szépen hízott Csányi Sándor agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy épület tetőszerkezete, az ingatlanban túlmelegedett egy gázpalack. ","id":"20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e9087-2295-47a4-8d10-bc61c1c76eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","timestamp":"2019. március. 19. 16:57","title":"Mesterlövész lőtt ki egy gázpalackot Szederkényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja az illemhellyel, a meleg víz hiányával és a szellőztetéssel volt elégedetlen, ötmillió forintot nyert emiatt az államtól.","shortLead":"Az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja az illemhellyel, a meleg víz hiányával és a szellőztetéssel volt...","id":"20190319_szogi_lajos_olaszliszka_lincseles_karterites_ifjabb_h_dezso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7b01e0-367e-41fc-ac72-b6b44ecfb6e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_szogi_lajos_olaszliszka_lincseles_karterites_ifjabb_h_dezso","timestamp":"2019. március. 19. 08:42","title":"Milliókat kap a lincselő, Szögi Lajos családjának törleszt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi...","id":"20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef063ce-a2be-4eed-8988-58be0d0ce2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","timestamp":"2019. március. 18. 16:03","title":"Meglepheti, bár logikus: azért beszélünk ma máshogy, mert az őseink elkezdtek mást enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","shortLead":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","id":"20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ed59-828e-4bbd-bd83-b52bc8f781c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","timestamp":"2019. március. 19. 13:56","title":"Tolatás közben ütötte el a járdán álló gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]