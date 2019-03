Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást. Ez Európa-szerte a legtöbb a lakosság arányához viszonyítva – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást...","id":"20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f89441-a7ac-43bc-9b83-9c44ac4acfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","timestamp":"2019. március. 22. 16:53","title":"Iszonyú sok amputációt végeznek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae0e704-3999-4202-9880-e17c2ef67087","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós és Palkovics megállapodása alapján szigoríthatják a zajszennyezésre vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Tarlós és Palkovics megállapodása alapján szigoríthatják a zajszennyezésre vonatkozó szabályokat.","id":"20190322_Tarlos_lepacsizott_a_kormannyal_a_ferihegyi_repulesi_tilalomrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae0e704-3999-4202-9880-e17c2ef67087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07a146b-0422-44ba-9ca6-89e3ef5865c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Tarlos_lepacsizott_a_kormannyal_a_ferihegyi_repulesi_tilalomrol","timestamp":"2019. március. 22. 14:25","title":"A kormány is rábólintott az éjjeli repülési tilalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","shortLead":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","id":"20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c9df12-edf7-4c30-b1a8-bcf7cf37ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","timestamp":"2019. március. 22. 06:11","title":"Korábban is megölte egy csecsemőjét a Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Te vagy a következő – írták neki.","shortLead":"Te vagy a következő – írták neki.","id":"20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac537e5a-19a5-4680-8efc-e6dfda000eca","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","timestamp":"2019. március. 22. 10:53","title":"Halálos fenyegetést kapott az új-zélandi miniszterelnök a christchurchi mészárlás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak az Ultima Thule aszteroidára.","shortLead":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak...","id":"20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c100ed4d-d28a-409c-bac4-4dbabe89a2b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","timestamp":"2019. március. 21. 18:05","title":"Frankenstein a világűrben: megfejtették, hogy jöhetett létre a hóember alakú kisbolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes takarító szerint hetekig állt a szemét a pályaudvar lépcsőjén, de senki sem söpörte fel.\r

","shortLead":"Az önkéntes takarító szerint hetekig állt a szemét a pályaudvar lépcsőjén, de senki sem söpörte fel.\r

","id":"20190322_Utas_takaritott_a_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba8bf4-7a2c-408b-8885-c0c356b17c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Utas_takaritott_a_palyaudvaron","timestamp":"2019. március. 22. 20:25","title":"Egy utas takarított fel a Kökin, mert már nem bírta elviselni a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ba690-f49e-40de-9136-6c45f5300b8d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Március 29-e helyett május 22-éig maradhatnak a britek, de csak akkor, ha a londoni parlament a jövő héten elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"Március 29-e helyett május 22-éig maradhatnak a britek, de csak akkor, ha a londoni parlament a jövő héten elfogadja...","id":"20190321_Megvan_a_Brexit_uj_datuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877ba690-f49e-40de-9136-6c45f5300b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30359234-044e-4f42-8e59-ec7a155c42af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Megvan_a_Brexit_uj_datuma","timestamp":"2019. március. 21. 23:38","title":"Döntött az EU: biztosan halasztják a Brexitet, az kétséges, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]