Valószínűleg nincs olyan ember a nyáron, aki ne könyörögne valamilyen bombabiztos megoldásért a szúnyogok ellen. Bár a vegyszerek hatékonyak lehetnek, azok más, hasznos rovarokra is veszélyt jelenthetnek, arról nem is beszélve, hogy hosszú távon milyen egészségügyi károsodást okozhat a neki való kitettség. A megoldást most egy kínai mérnök hozhatja el, méghozzá meglehetősen menő módon.

Jim Wong a Photon Matrix nevű kütyüt álmodta meg, aminek a neve pont olyan vagányul hangzik, mint az, amire a mérnök szerint képes. Az eszköz a lidartechnológiát használva térképezi fel a közelben lévő vérszívókat, majd egy lézer segítségével le is lövi őket. A működési elve lényegében ugyanaz, mint egy modern légvédelmi rendszernek, csak a célpontokat itt nem rakéták és drónok jelentik.

A készülék kétféle verzióban készült el: van belőle 3 és 6 méteres hatótávolsággal rendelkező is, mindkettő 90 fokos szögben képes látni. Az előrendeléseket az Indiegogón várja a fejlesztő, előbbiért 468, utóbbit 668 dolláros áron. Ez 160 és 228 ezer forintot jelent, és mivel a kiszállítás Magyarországra ingyenes, így lényegében ennyi az ára is.

highlights of eliminating mosquitoes with lasers Uploaded by Photon matrix on 2025-06-05.

A készülék külső akkumulátorról is üzemeltethető és bárhol felállítható, a telepítése semmilyen extra tudást nem igényel. Wong azt állítja, a Photon Matrix mindössze három milliszekundumon belül képes érzékelni a szúnyogot, és megállapítani annak repülési szögét és méretét. Amint a szúnyogot észleli, egy második lézersugár irányul felé, hogy lelője a vérszívót.

A rendszer a környezetet is átvizsgálja, hogy nagyobb tárgyakat, például embereket és háziállatokat észleljen, és a gép nem fog az irányukba tüzelni, ha fennáll annak a veszélye, hogy eltalálja őket.

Az eszköz a másodpercenként egy métert repülő célpontokra tüzel, így például a legyet nem fogja lelőni, hacsak nem repül nagyon lassan. A fejlesztő szerint a kütyü 30 szúnyoggal képes végezni egyetlen perc alatt.

Az első megrendelők 2025 októberében kapják meg a terméküket, a nagyobb tétel kiszállítása pedig 2026 márciusában kezdődik meg.

