Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fitneszguru a jelek szerint nemcsak a legújabb autókat szereti, hanem a patinás régi kocsikat is megbecsüli.","shortLead":"A fitneszguru a jelek szerint nemcsak a legújabb autókat szereti, hanem a patinás régi kocsikat is megbecsüli.","id":"20190324_elovette_45_eves_patika_zsigulajat_schobert_norbert_es_meg_is_hajtotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c3b85-989c-4b29-b7c8-c53439fe60c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_elovette_45_eves_patika_zsigulajat_schobert_norbert_es_meg_is_hajtotta","timestamp":"2019. március. 24. 09:24","title":"Elővette 45 éves patika Zsiguláját Schobert Norbert és meg is hajtotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ef6d2-1fa6-4488-afda-e32a7e750edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó operaelőadására készül a neves szlovák szopránénekesnő.","shortLead":"Utolsó operaelőadására készül a neves szlovák szopránénekesnő.","id":"20190324_Visszavonul_Edita_Gruberova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270ef6d2-1fa6-4488-afda-e32a7e750edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990567c-d4aa-451e-803b-d848bf86e58b","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Visszavonul_Edita_Gruberova","timestamp":"2019. március. 24. 13:05","title":"Visszavonul Edita Gruberová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított ügyvédje a kihallgatás után.","shortLead":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított...","id":"20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d90ac8-28f8-4a27-9327-590df59a0f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 12:55","title":"Tagadta bűnösségét a terrorizmussal gyanúsított szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33397e49-d8b4-4972-8e88-a3bc47928c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint már nem kell sokat várnunk a BMW szupererős új divatterepjáróira.","shortLead":"A jelek szerint már nem kell sokat várnunk a BMW szupererős új divatterepjáróira.","id":"20190325_kemfotok_ime_a_625_loeros_bmw_x5_m_es_x6_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33397e49-d8b4-4972-8e88-a3bc47928c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca3bce9-ec00-49e4-8452-dea0ec200625","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_kemfotok_ime_a_625_loeros_bmw_x5_m_es_x6_m","timestamp":"2019. március. 25. 08:21","title":"Kémfotók: íme a 625 lóerős BMW X5 M és X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7069441-0539-4e6b-a347-b4305b999e04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagy meccs egyik csúnya jelenete volt, de a horvát játékos szép gesztust tett.\r

\r

","shortLead":"A nagy meccs egyik csúnya jelenete volt, de a horvát játékos szép gesztust tett.\r

\r

","id":"20190325_Elnezest_kert_a_horvat_Lovren_amiert_verzo_serulest_okozott_Nagy_Dominiknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7069441-0539-4e6b-a347-b4305b999e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4098c3ae-14e7-4bb3-9757-25c02e7cab79","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Elnezest_kert_a_horvat_Lovren_amiert_verzo_serulest_okozott_Nagy_Dominiknek","timestamp":"2019. március. 25. 11:11","title":"Elnézést kért a horvát Lovren, amiért vérző sérülést okozott Nagy Dominiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41921aed-0402-4a32-b7ed-bcd4913aafbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan próbálták már megfejteni ennek a stuttgarti sportkombinak a titkát, de egyelőre maximum csak közelebb kerültünk egy kicsit az igazsághoz. ","shortLead":"Sokan próbálták már megfejteni ennek a stuttgarti sportkombinak a titkát, de egyelőre maximum csak közelebb kerültünk...","id":"20190324_keves_titokzatosabb_mercedes_letezik_mint_ez_a_fekete_amg_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41921aed-0402-4a32-b7ed-bcd4913aafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c13d36-a78a-4dcf-9399-75e4d7ff2aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_keves_titokzatosabb_mercedes_letezik_mint_ez_a_fekete_amg_kombi","timestamp":"2019. március. 24. 10:31","title":"Kevés titokzatosabb Mercedes létezik, mint ez a régi fekete AMG kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ leghíresebb természettudósa, Sir David Attenborough újabb természetfilmet készített, aminek fő témája ezúttal a klímaváltozás.","shortLead":"A világ leghíresebb természettudósa, Sir David Attenborough újabb természetfilmet készített, aminek fő témája ezúttal...","id":"20190325_sir_david_attenborough_klimavaltozas_termeszetfilm_climate_change_the_facts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09da157f-4847-43fb-9904-d048088c23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_sir_david_attenborough_klimavaltozas_termeszetfilm_climate_change_the_facts","timestamp":"2019. március. 25. 09:03","title":"Húsbavágó lesz David Attenborough legújabb dokumentumfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről rendesen töröljék az adatokat, és ez nagy veszélyeket rejt magában","shortLead":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről...","id":"20190324_szemelyes_adatok_torlese_eladott_laptop_okoseszkoz_szuletesi_datum_telefonszam_hitelkartyaszam_utlevelszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c78c3f0-cad2-420e-842d-8b641813ef4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_szemelyes_adatok_torlese_eladott_laptop_okoseszkoz_szuletesi_datum_telefonszam_hitelkartyaszam_utlevelszam","timestamp":"2019. március. 24. 09:03","title":"Adta már el a régi telefonját? Lehet, hogy nagy hibát követett el közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]