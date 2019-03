Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A totális jogi bizonytalanság ellenére a CEU vezetése próbál nyugalmat sugározni, az oktatók véleménye azonban megoszlik a jövőt illetően, ahogy van, akit a bécsi működési költségek is aggasztanak. A bizonytalanságok miatt van, ahol visszaesett a magyar jelentkezők aránya is.","shortLead":"A totális jogi bizonytalanság ellenére a CEU vezetése próbál nyugalmat sugározni, az oktatók véleménye azonban...","id":"20190328_ceu_kampusz_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b019c0-cb86-43c5-b641-54428b34ea21","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_ceu_kampusz_koltozes","timestamp":"2019. március. 28. 06:30","title":"\"Komoly veszélyek és nyilvánvaló feszültségek\" a CEU bécsi költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

\r

","shortLead":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek...","id":"20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e396c04-af36-4e8c-b0e6-55e3de2e0b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","timestamp":"2019. március. 27. 12:16","title":"Előzetesbe kerül, miután rálőtt egy kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","shortLead":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","id":"20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb76b2b3-cc84-4497-ae34-d0d9fca1ec85","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","timestamp":"2019. március. 28. 07:10","title":"30 embert gázolt halálra egy guatemalai kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","shortLead":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","id":"20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca744177-6c3e-4bb5-90b4-6c23d0e6d2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","timestamp":"2019. március. 27. 12:21","title":"Hamarosan indul a Spar webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban. Az információkat a Twitteren osztotta meg.","shortLead":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban...","id":"20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45641bce-52f0-4e29-8ef5-a6419f72c73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","timestamp":"2019. március. 27. 13:33","title":"Eddig nem ismert részletek derültek ki a Samsung összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","shortLead":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","id":"20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf67dac0-487f-4c3b-9536-4beace0cc4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2019. március. 28. 07:56","title":"Kereszteződésben kezdett lövöldözni egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"HVG","category":"enesacegem","description":"A munkaerőhiány és a magas költségek miatt szükségmegoldáshoz folyamodnak a lakásépítők.","shortLead":"A munkaerőhiány és a magas költségek miatt szükségmegoldáshoz folyamodnak a lakásépítők.","id":"20190328_Ujraeleszti_a_falusi_csok_a_szocializmus_elfeldett_szokasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e5a49-6bcd-48fd-9b18-87f36ff84eba","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Ujraeleszti_a_falusi_csok_a_szocializmus_elfeldett_szokasat","timestamp":"2019. március. 28. 13:23","title":"Újraéleszti a falusi csok a szocializmus elfeledett szokását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]