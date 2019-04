Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fc5455-30e5-4551-b879-ba23987f8daa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az eddigi ötről nyolc hétre nő hétfőtől a férfiaknak a gyerekük megszületése után járó szabadság időtartama Spanyolországban. A két hónapnyi szabadság örökbefogadás esetén is megilleti a szülőt.","shortLead":"Az eddigi ötről nyolc hétre nő hétfőtől a férfiaknak a gyerekük megszületése után járó szabadság időtartama...","id":"20190404_Nyolc_hetre_emeltek_Spanyolroszagban_az_apasagi_szabadsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05fc5455-30e5-4551-b879-ba23987f8daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdbc7b-a2ec-4c7c-be71-df8fd988015e","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nyolc_hetre_emeltek_Spanyolroszagban_az_apasagi_szabadsagot","timestamp":"2019. április. 04. 10:52","title":"Nyolc hétre emelték Spanyolországban az apasági szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április utolsó hétvégéjén tucatnál is több autómárka 7 személyes modelljeit lehet majd összehasonlítani egymással egy budapesti rendezvényen.","shortLead":"Április utolsó hétvégéjén tucatnál is több autómárka 7 személyes modelljeit lehet majd összehasonlítani egymással...","id":"20190405_7_uleses_hetvege_13_autogyarto_nagycsalados_kinalata_egy_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27859e5a-0288-449f-81ec-7b822af91fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_7_uleses_hetvege_13_autogyarto_nagycsalados_kinalata_egy_helyen","timestamp":"2019. április. 05. 06:41","title":"7 üléses hétvége: 13 autógyártó nagycsaládos kínálata egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 ember megölésével vádolják.","shortLead":"50 ember megölésével vádolják.","id":"20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c560cc-0851-4809-99a1-511ac2b3a1e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","timestamp":"2019. április. 05. 05:19","title":"Pszichiátriai vizsgálatot végeznek a christchurchi merénylőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","shortLead":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","id":"20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23cff59-e534-4dc0-b402-e8a6552431cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","timestamp":"2019. április. 04. 16:09","title":"Mészáros Lőrinchez kerülhet a TV2 műsorgyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","shortLead":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","id":"20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd69558-0da0-4cd5-b2fd-a53d913222f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","timestamp":"2019. április. 04. 07:42","title":"Vádat emeltek a christchurchi merénylő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget. ","shortLead":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy...","id":"20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20899b80-bc34-463c-9474-ccc047cf55dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","timestamp":"2019. április. 04. 20:31","title":"Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]