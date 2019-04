Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon kíváncsiak rá a japánok, hogy milyen kőzeteket rejt a Ryugu nevű kisbolygó, ezért egy kisebb \"bombát\" vittek az aszteroida felszínére. A műveletre elvileg már sor került, de azt még nem tudni, sikerrel jártak-e. És hogy a szonda megúszta-e sérülések nélkül. ","shortLead":"Nagyon kíváncsiak rá a japánok, hogy milyen kőzeteket rejt a Ryugu nevű kisbolygó, ezért egy kisebb \"bombát\" vittek...","id":"20190405_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_robbantas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9da513e-7be2-40c7-bc28-c9c779eb39f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_robbantas","timestamp":"2019. április. 05. 15:33","title":"Sikerülhetett a veszélyes küldetés, robbantottak a száguldó aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","shortLead":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","id":"20190404_porsche_m1_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630ce6c-9572-4718-8755-430d824692c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_porsche_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Teljesen kiégett egy Porsche az M1-esen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","shortLead":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","id":"20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793192f-fcab-4459-bb36-ed11de503097","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","timestamp":"2019. április. 05. 09:19","title":"Pásztor Anna pokoli időszakon van túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak is rá.","shortLead":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak...","id":"20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4741-c824-492f-8209-97ff30124170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","timestamp":"2019. április. 05. 11:03","title":"Tudósok bizonyították: a macskák felismerik a nevüket, és reagálnak is rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem építhet állattartást szolgáló épületet, de az Alkotmánybíróság elutasította az ügyet tárgyaló bíró kezdeményezését.","shortLead":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem...","id":"20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f16198-2a77-4e12-8c85-e2411af7699a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Belefér az Alaptörvénybe a Balaton-parti építéskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","shortLead":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","id":"20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445705a3-62dc-43b1-ad39-efe774b0fdb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","timestamp":"2019. április. 05. 06:59","title":"Weber: Nem Orbán határozza meg a jövőt, hanem Merkel és én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fc521-cf60-4764-a29e-bdcff06b88ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rafinált volt a szöveg, hogy beülhessen a Volkswagen Polóba, és már ment is.","shortLead":"Elég rafinált volt a szöveg, hogy beülhessen a Volkswagen Polóba, és már ment is.","id":"20190405_autotolvaj_sarad_m3_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=427fc521-cf60-4764-a29e-bdcff06b88ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0acb9f8-1c15-4db0-a48b-1093aa39ca4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_autotolvaj_sarad_m3_autopalya","timestamp":"2019. április. 05. 14:11","title":"„Lefotóznál a kocsiddal?” – így vitt el autót egy tolvaj Sárádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan egyszerűen szégyellik bevallani, hogy anális rákkal küzdenek – Marcia Cross szeretne véget vetni ennek. ","shortLead":"Sokan egyszerűen szégyellik bevallani, hogy anális rákkal küzdenek – Marcia Cross szeretne véget vetni ennek. ","id":"20190405_Szuletett_felesegek_ritka_daganatos_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3328df-a92c-4fd2-a888-578a706e8fdc","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Szuletett_felesegek_ritka_daganatos_betegseg","timestamp":"2019. április. 05. 11:51","title":"A Született feleségek sztárja nyíltan beszélt ritka daganatos betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]