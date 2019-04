Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. Ötöslottó - megint ötös nélkül

Megint voltak egymás melletti számok.

Íme az eheti ötöslottó nyerőszámai

Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.

Se Soros, se Juncker, se Brüsszel: itt a Fidesz új választási plakátja

Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja

David Malpass korábban a válság idején bedőlt beruházási bank vezető közgazdásza volt.

Trump embere lett a Világbank elnöke, mindjárt be is szólt Kínának

Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol hibáztak, és másképp indulnak neki az EP-választásnak.

Hát nem. Ezek a vadászok szopni járnak ide. Vélemény.

Tóta W. Árpád: Európa visszavár

Könyvet írtak Jane Hainingről, aki a budapesti Skót Misszió tagjaként segített többeknek kijutni az országból.

Könyvben tárták fel, hogyan mentette a budapesti zsidókat a skót misszionárius

Tizenhat év alatt 5,5 évvel nőtt az átlagosan várható élettartam a világon – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Aki 2000-ben született, átlagosan 66,5 évig élhet, aki 2016-ban, az már 72 évig