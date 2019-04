Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a1ce19c-0aad-4e36-9feb-4ee4c93b5438","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már kevésbé éri meg kiadni a lakást. ","shortLead":"Már kevésbé éri meg kiadni a lakást. ","id":"20190408_Egyre_durvabb_aremelkedes_varhato_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ce19c-0aad-4e36-9feb-4ee4c93b5438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e2f6-4fbe-491d-b473-8ef594545279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Egyre_durvabb_aremelkedes_varhato_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2019. április. 08. 17:51","title":"Egyre durvább áremelkedés várható a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők feladták a keresést.","shortLead":"A mentők feladták a keresést.","id":"20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06f440-613a-4e15-bfbd-6ba019fe113a","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","timestamp":"2019. április. 07. 20:41","title":"Eltűnt egy magyar férfi Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta, mindenképp megtartják az előválasztást. ","shortLead":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta...","id":"20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0032c0-b78b-4170-b620-75c16908b7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","timestamp":"2019. április. 08. 09:42","title":"Puzsér asztalt borított: nem tárgyal tovább az előválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

