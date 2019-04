Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda Passportot.","shortLead":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda...","id":"20190401_autos_video_reklam_retro_honda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629f35c3-6d54-4a0e-9f1b-e86649a4118a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_autos_video_reklam_retro_honda","timestamp":"2019. április. 01. 20:25","title":"Hatalmas retro nosztalgia reklámmal ment rá a 90-es évekre a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet is vizsgálnak. Dübörög az ingatlanpiac, mi pedig szakértők segítségével gyűjtöttük össze, mivel próbálnak minket átverni, és mit lehet tenni ezek elkerüléséért.","shortLead":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet...","id":"20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0abc703-219d-4b64-b686-2e8647ff4f96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","timestamp":"2019. április. 02. 20:00","title":" Vigyázat: trükköznek! Hogyan védje ki, ha az ingatlanos át akarja verni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","shortLead":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","id":"20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98eaf8-f85a-4ba2-a04a-c7194577f194","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","timestamp":"2019. április. 02. 20:21","title":"A Fideszt is várják Salvini jobboldali pártcsaládjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér be e-mail-címeket, hogy a hozzájuk tartozó jelszavakra is kíváncsi. ","shortLead":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér...","id":"20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1967f6-6c35-44e0-95ab-2522a5ceea39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","timestamp":"2019. április. 03. 10:03","title":"Óriási probléma derült ki a Facebookról, a szakértők is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]