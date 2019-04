Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az új inflációs adat.","shortLead":"Itt az új inflációs adat.","id":"20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b9940-2d2b-4e79-866a-0d9aa87d04bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","timestamp":"2019. április. 09. 09:36","title":"Több mint hat éve nem volt ilyen drágulás, elszálltak a zöldségárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús bombák miatt kellett lezárni.","shortLead":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús...","id":"20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0668ca36-41b0-4c91-bbfd-0d9f1ade5a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 07:55","title":"Nagyon sok a rendőr a BAH-csomópontnál a világháborús bombák miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","shortLead":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","id":"20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734746df-a398-47be-b953-6066043cbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","timestamp":"2019. április. 09. 09:33","title":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung: négyféle Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. ","shortLead":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat...","id":"20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa325758-d3a1-414e-9c6f-310611084bcd","keywords":null,"link":"/elet/20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","timestamp":"2019. április. 08. 18:12","title":"Így védekezhet az autókat, ablakokat megtámadó madarak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]