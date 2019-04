Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","shortLead":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","id":"20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f723f-39cd-4336-ac6a-e1f2dc26fa3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 08. 16:28","title":"Nincs megegyezés, figyelmeztető sztrájk jön a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53","c_author":"Balla Györgyi - Balla István","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz. Parragh László a hvg.hu.nak adott interjújában azt mondta, ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a német autógyárnak, fizetett volna Szlovákia vagy Románia. Az elnököt kérdeztük arról is, hogy mekkora a befolyása az oktatásra, kudarc volt-e a szakoktatás átalakítása, valamint a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is...","id":"20190408_Parragh_interju_MKIK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a433-4777-4805-a975-bb696186f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Parragh_interju_MKIK","timestamp":"2019. április. 08. 06:30","title":"Parragh László: \"A BMW nem a két szép szemünkért jön ide\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben Léa Seydoux-n kívül szerepet kapott Mácsai Pál és az Álmodozók férfi főszereplője, Louis Garrel is.","shortLead":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben...","id":"20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963034d-8d7c-494d-91b2-46571dda9c4c","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","timestamp":"2019. április. 08. 12:02","title":"Léa Seydoux már átlényegült Enyedi Ildikó szerelmi történetének főszereplőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban a bajoroknak ígért.","shortLead":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban...","id":"20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a2e1d5-40b7-457f-9823-e823adc523c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","timestamp":"2019. április. 09. 13:29","title":"A kormány most már azt mondja, kész újra megvizsgálni a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","shortLead":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","id":"20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fb27e-a567-434c-8869-45070a9b0cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","timestamp":"2019. április. 07. 19:43","title":"Olyan útfelújítást sem nagyon csináltak még, mint egy somogyi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól a Magyar Lovassport Szövetség egy termálvizes lórehabilitációs központ és lovasakadémia építésére. Próbálkozásainkat zavartság, ellenséges hallgatás és tagadás kísérte, miközben a szálak Seszták Miklós üzleti és baráti köréhez vittek egyre közelebb. \r

","shortLead":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól...","id":"20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13bc52e-48f4-4447-ad09-1819f83c50ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","timestamp":"2019. április. 09. 06:30","title":"Na, ki lepődött meg? Seszták Miklós körei mozgolódnak a 2,2 milliárdos kisvárdai lórehabilitációs központ körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","shortLead":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","id":"20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a042a-7fe0-4b1b-8358-9da72ca4187e","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","timestamp":"2019. április. 08. 10:54","title":"Orbán egyik haverja üti a másikat: Erdogan beszólt Netanjahunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56befb8d-0553-416a-ac21-b8bc75ef1461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen rettenetes helyzetbe ritkán kerül szerencsére autós egy ártatlannak tűnő párhuzamos parkolásból. ","shortLead":"Ilyen rettenetes helyzetbe ritkán kerül szerencsére autós egy ártatlannak tűnő párhuzamos parkolásból. ","id":"20190407_parkolas_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56befb8d-0553-416a-ac21-b8bc75ef1461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6cba2-c35e-4ac7-890f-7e4a6020e1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_parkolas_autos_video","timestamp":"2019. április. 08. 04:05","title":"Videó: ez egy nagyon rosszul sikerült parkolási kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]