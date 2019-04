Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belügyminiszter határozhatja meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek gazdasági társaságai mely településeken, milyen tevékenység kitelepítését vállalják.","shortLead":"A belügyminiszter határozhatja meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek gazdasági társaságai mely településeken...","id":"20190419_Bortoncegeket_telepitenenek_a_leszakado_telepulesekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffefb4d-927d-4283-93bb-a02103d4accc","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Bortoncegeket_telepitenenek_a_leszakado_telepulesekre","timestamp":"2019. április. 19. 11:37","title":"Börtöncégeket telepítenének a leszakadó településekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"","category":"kkv","description":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most a Novatek és a Szibur energiaipari vállalatok legnagyobb részvényesének, Leonyid Mihelszonnak sikerült. Tavaly még elég volt 19 milliárd is, akkor Vlagyimir Liszin volt a leggazdagabb orosz.","shortLead":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most...","id":"20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26624b2-6ddc-420c-8f9d-47376322a400","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","timestamp":"2019. április. 18. 13:14","title":"Még gazdagabbak lettek az orosz milliárdosok – íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba41bd5c-9082-4ffa-bcfc-7f153edec525","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben – jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).","shortLead":"II. Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben –...","id":"20190419_izrael_ii_theodosius_bizanci_csaszar_1600_eves_aranyerme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba41bd5c-9082-4ffa-bcfc-7f153edec525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795695e1-c3a2-493c-983e-ed0a2f0c8741","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_izrael_ii_theodosius_bizanci_csaszar_1600_eves_aranyerme","timestamp":"2019. április. 19. 10:03","title":"Négy kiránduló diák talált egy 1600 éves aranyérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van ítélve ismét, de megint úgy fest, nem tudja megoldani a feladványt az ellenzék, ezúttal a önkormányzati választáson, írja a HVG. A probléma főleg vidéken lehet végzetes.\r

