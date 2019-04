Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni harcban elesett katonák temetésén történt az incidens.","shortLead":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni...","id":"20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880f814-1bb0-427f-add7-06da166b2518","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","timestamp":"2019. április. 21. 18:49","title":"Megtámadták az Erdogan pártját több településen legyőző párt vezetőjét egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megállapította, hogy a Vadhajtások portál munkatársa jogsértő módon viselkedett, amikor a Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtését megzavarta egy focilabdával a Nyugati téren.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megállapította, hogy a Vadhajtások portál munkatársa jogsértő módon viselkedett...","id":"20190419_Jogserto_volt_hogy_a_Vadhajtasok_szerzoje_focilabdaval_rugdosta_a_DKsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce840b5d-bf57-4f4c-a3df-457f787eca79","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Jogserto_volt_hogy_a_Vadhajtasok_szerzoje_focilabdaval_rugdosta_a_DKsokat","timestamp":"2019. április. 19. 20:15","title":"Jogsértő volt, hogy a Vadhajtások szerzője focilabdával rugdosta a DK-sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják vissza az ukrajnai elnökválasztás első fordulóját megnyert jelölt, Volodimir Zelenszkij regisztrációját.","shortLead":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják...","id":"20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6711eb8-7656-4288-a13e-7a4d0bba7ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","timestamp":"2019. április. 20. 19:04","title":"Bíróság dönthet Kijevben Zelenszkij jelöltségének érvénytelenítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést, mert ezek véget vetnek a reménynek.","shortLead":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést...","id":"20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c2f7b0-f7f2-4863-91f7-78f85bc63266","keywords":null,"link":"/elet/20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","timestamp":"2019. április. 21. 08:17","title":"A félelem legyőzésére hívott fel a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán kívülről érkezett komikus, Volodimir Zelenszkij sima győzelmet arat Petro Porosenko hivatalban lévő elnök ellen. A választási kampány csúcspontján egy lengyel parlamenti képviselő azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnök fel akarta osztani Ukrajnát.","shortLead":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán...","id":"20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb49881-6dfd-459d-b3e4-33c17e97f2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","timestamp":"2019. április. 20. 17:00","title":"Inkább egy komikus: megalázó vereséggel csaphatják el elnöküket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem elég a biztos fizetés: a bátorítás mellett motiválni, az elérendő célok közös megfogalmazásában is segíteni kell őket.","shortLead":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem...","id":"20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22512ae-219f-41cc-9db0-1ebbf3493749","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","timestamp":"2019. április. 21. 16:52","title":"Sok pénzt keresni kevés munkával? Ez ma már nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]