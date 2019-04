Cikkünk folyamatosan frissül.

Van, aki a klímaváltozást állította a programja középpontjába, más mobilplakátokkal járja az országot, de egy dolog közös bennünk: mindannyian ki akarnak jutni az Európai Parlamentbe. Kedd este az Új Egyenlőség Közbeszélgetések sorozatában egy asztalhoz ültek az ellenzéki pártok képviselői, hogy felsorolják, számukra mik a legfontosabb ügyek Brüsszelben.Cseh Katalin (Momentum), Dobrev Klára (DK), Lukács László György (Jobbik), Jávor Benedek (MSZP-Párbeszéd) és Vágó Gábor (LMP) mellé nem csatlakozott Trócsányi László, a Fidesz listavezetője.

A május 26-ai szavazólapon 11 párt szerepel majd, ennyi gyűjtött össze 20 ezer aláírást a szavazópolgároktól, és ennyit vett nyilvántartásba a hétfő délután négy órás határidőig a Nemzeti Választási Bizottság. A Medián közvélemény-kutatása szerint egyébként jelenleg Dobrev Klára a legszimpatikusabb jelölt, őt a Momentumos Cseh Katalin követi.

Azt Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője már a vita elején leszögezte: az esemény nem Orbán Viktorról fog szólni, ezért szeretné, ha a résztvevők minél kevesebbet ejtenék ki ezt a szót.

Cseh Katalin szerint a legnagyobb probléma az, hogy hitelességi válságban van az Európai Unió és a politika, ez tehet arról, hogy az emberek fele nem tervez szavazni az EP-választásokon. A Momentum listavezetője szerint ezért is fontos, hogy közelebb vigyék az EU-t az emberekhez, hogy járják az országot, és kampányoljanak. Azt pedig bűnnek tartja, ha valaki csak egy ötéves nyaralásnak tekinti a brüsszeli munkát. A politikus itt egy kicsit el is tért a házszabálytól: azt hangsúlyozta, Orbán Viktor is tehet róla, hogy uszítás lett a kampányból.

Dobrev Klára is azt emelte ki, hogy az Európai Unióhoz való viszony nem külpolitika, ezért is fog ingázni Brüsszel és Budapest között, ha kijut az Európai Parlamentbe.

„Számomra az a legfontosabb, hogy nemcsak határozott, hanem számon kérhető is a programja, és félévenként szeretnék is beszámolni arról, hogy mit értem el” – tette hozzá a DK képviselője.

Megmutatni az Orbán-kormány valódi arcát

Jávor Benedek kicsit más helyzetben van, mint a többiek, hiszen ő az egyetlen, aki a résztvevők közül most is európai parlamenti képviselő. Ezért nem tagadta: lehetséges, hogy egy EP-képviselő jogalkotási munkát végezzen és Magyarországon is ismerjék a tevékenységét. A Párbeszéd EP-képviselője vélhetően ezzel arra is utalt, hogy ő volt az, aki kiperelte és nyilvánosságra hozta a paksi bővítés szerződéseit.

Jávor nem tagadta, hogy az elmúlt öt évben azt is feladatának tartotta, hogy ráébressze az Európai Unió döntéshozóit Orbán Viktor kormányának valódi természetére. A következő öt évben erre már nem lesz szükség, hanem arra fog törekedni, hogy hatékony lépéseket harcoljon ki az uniós intézményekből ezeknek a lépéseknek a visszaszorítása érdekében.

Lukács László bemutatkozásában azzal kezdte, hogy a Jobbik a bérunió kérdését és az európai közmédia létrehozását vinné az Európai Unióba. Úgy vélte, hogy a hasonló témákkal lehet eredményt elérni Brüsszelben ahelyett, hogy távoli célokat tűznének ki maguk elé.

Vágó Gábor nem ígért mást:

aktivista lesz az Európai Parlamentben, főleg a klímaváltozásé.

„Szeretném, hogy ha az emberek meglátnak egy meztelen csigát a kertben, arról is a klímaváltozás jusson az eszükbe” – mondta.

Vágó nem ért egyet azzal, hogy ki kell vinni a belpolitikát Brüsszelbe, ott véleménye szerint olyan kérdésekkel kell foglalkozni, amit csak az Európai Parlament tud megoldani. Problémának látja viszont, hogy az EP legnagyobb pártjai a nagyvállalatok lobbistái tartják a markukban.

A második körben, amikor arra kellett válaszolniuk a résztvevőknek, mi különbözteti meg a saját programjukat a többiekétől, már nehezebb dolguk volt.

Dobrev Klára szerint egyedül ők mondják, hogy garanciaként működő EU-ra van szükség, de azt is el akarja érni, hogy legyen közvetlen saját bevétele az EU-nak, ezért támogatják az EU-szintű multiadót.

szerint egyedül ők mondják, hogy garanciaként működő EU-ra van szükség, de azt is el akarja érni, hogy legyen közvetlen saját bevétele az EU-nak, ezért támogatják az EU-szintű multiadót. Jávor Benedek a zöld és szociális szempontokat emelte ki, és az eddigi eredményeit sorolta. „Mi nem csak ígéreteket teszünk, letettünk sok mindent az asztalra” – mondta.

a zöld és szociális szempontokat emelte ki, és az eddigi eredményeit sorolta. „Mi nem csak ígéreteket teszünk, letettünk sok mindent az asztalra” – mondta. Lukács László nem tagadta, a Jobbik programja kritikus Európával szemben. Két dolgot külön kiemelt: megszüntetnék a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, valamint a migráció ügyében rendpártiak. Stabil, biztonságos Európát akarnak, ezért ragaszkodnak ahhoz is, hogy magyar határőrök védjék a magyar határokat.

nem tagadta, a Jobbik programja kritikus Európával szemben. Két dolgot külön kiemelt: megszüntetnék a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, valamint a migráció ügyében rendpártiak. Stabil, biztonságos Európát akarnak, ezért ragaszkodnak ahhoz is, hogy magyar határőrök védjék a magyar határokat. Vágó Gábornak nem volt nehéz dolga: az LMP azt akarja elérni, hogy mindenki felmérje, mekkora súlya van a klímaváltozásnak.

nem volt nehéz dolga: az LMP azt akarja elérni, hogy mindenki felmérje, mekkora súlya van a klímaváltozásnak. Cseh Katalin pedig úgy vélte: a lényeg, hogy az EU-forrásokat azok kapják, akiknek igazán szükségük van rá, javuljon tőle az életminőségük. A Momentum listavezetője a hvg.hu cikkére is utalva megemlítette, mennyi haszontalan dologra mentek el az uniós milliók.

Válság van, de milyen?

És hogy mi a legsúlyosabb válsága az uniónak, amire mindenképpen választ kell találni? Jávor Benedek szerint bár az EU komplex válsággal néz szembe, amelynek témái szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a kettő legfontosabb talán a klímaváltozás és a társadalmi szétszakadás.

Lukács László szerint helytelen válságban gondolkozni, inkább kihívásnak nevezné azokat a problémákat, amivel szembenéz Európa. Ezek egyike belső politikai válság, amivel egy magyar párt nem sokat tud kezdeni, legfeljebb azt, hogy a normalitás talaján marad. A másik kihívás az, hogy nagyon szétszakadt a kontinens, a déli és a keleti tagállamok nagyon lemaradtak. "A többsebességes Európát egyszer és mindenkorra el kell felejteni" - tette hozzá.

Vágó Gábor nem okozott meglepetést, amikor a klímaváltozást nevezte meg, szerinte minden szakpolitikát ennek a keretében lehet értelmezni, például a költségvetést, vagy a szociális Európa kívánalmait is. A források kiutalásánál is figyelni kell arra, hogy a környezetvédelem jegyében valósuljanak meg – mondta Vágó, példaként hozva fel a lakhatási válság megoldását. Szerinte nem az a lényeg, hogy panelházakat építsenek a város szélén, hanem hogy ilyenkor a klímaváltozást is figyelembe vegyék.

Cseh Katalin szerint a válságokat éppen azért nem lehet megoldani, mert belpolitikai válság osztja meg az Európai Uniót. Igenis vannak olyan közös ügyek, amikben egységesen kell fellépnünk – mondta, remélve, hogy a következő Európai Parlamentben nem a különböző pártok között lesznek a törésvonalak.

„A jelenlegi bürokratikus Európa nem alternatívája a populizmusnak” –szúrt oda egyet Brüsszelnek is.

Dobrev Klára a demokrácia egyik legnagyobb kihívásának azt nevezte, hogy nőnek a társadalmi különbségek. Megtorpant például a háború óta növekvő életszínvonal, többek között a globalizáció hatására. Úgy vélte, egy Apple, egy Microsoft vagy egy IKEA kinőtte a szabályozási keretet, amit egy-egy országban készítenek, ezért nem nemzetállamként, hanem közösen kell megoldani a problémákat.

„Aki nemzetállamokra szavaz, az a szegénységre szavaz. Aki a szegénységre szavaz, az a populizmusra szavaz” – tette hozzá Dobrev, aki szerint az Európai Egyesült Államok a megoldás.