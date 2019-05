Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottsága két mérkőzésről tiltotta el Varga Dénest, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitányát. ","shortLead":"A Magyar Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottsága két mérkőzésről tiltotta el Varga Dénest, a címvédő FTC-Telekom...","id":"20190430_varga_denes_ftc_fegyelmi_eljaras_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff27cb3e-f31f-459b-a0b6-c2927d095e7f","keywords":null,"link":"/sport/20190430_varga_denes_ftc_fegyelmi_eljaras_eltiltas","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Eltiltották a Fradi olimpiai bajnokát, aki megütötte az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ellenzék azt szeretné, hogy törvényben tiltsák meg, hogy elhelyezés nélkül utcára kerülhessenek a gyerekesek. ","shortLead":"Az ellenzék azt szeretné, hogy törvényben tiltsák meg, hogy elhelyezés nélkül utcára kerülhessenek a gyerekesek. ","id":"20190430_Lejar_a_kilakoltatasi_moratorium_ujra_csaladok_kerulhetnek_az_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44f62b8-ff0a-44de-96b1-b511e2767584","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Lejar_a_kilakoltatasi_moratorium_ujra_csaladok_kerulhetnek_az_utcara","timestamp":"2019. április. 30. 19:51","title":"Lejár a kilakoltatási moratórium, újra családok kerülhetnek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","shortLead":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","id":"20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ffcef-91b4-4474-b5a5-0a92309cc98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","timestamp":"2019. április. 30. 09:33","title":"Nem megy a Samsungnak: hatalmas összeget buktak egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641e2274-c0a5-493e-86a1-f9085d01e7e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magazin címlapján először szerepel burkinibe öltözött modell.","shortLead":"A magazin címlapján először szerepel burkinibe öltözött modell.","id":"20190430_A_Sports_Illustrated_megint_ugy_mutatta_meg_a_noi_testet_ahogy_meg_soha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641e2274-c0a5-493e-86a1-f9085d01e7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75993070-3d96-4252-bed1-a47236ad1fe4","keywords":null,"link":"/elet/20190430_A_Sports_Illustrated_megint_ugy_mutatta_meg_a_noi_testet_ahogy_meg_soha","timestamp":"2019. április. 30. 09:24","title":"A Sports Illustrated megint úgy mutatta meg a női testet, ahogy még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A címben megfogalmazott kérdésre megvan a válasz. 138 millió nő úgy gondolta úgy, hogy igen. Ennyien vágtak neki szólóban a nagyvilágnak 2017-ben a Turisztikai Világszervezet szerint.","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre megvan a válasz. 138 millió nő úgy gondolta úgy, hogy igen. Ennyien vágtak neki...","id":"20190430_Utazgathate_egy_no_szoloban_a_veszelyes_nagyvilagban_Francia_rivalist_kapott_az_Airbnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee92721-a621-44e3-86c9-718066974b5c","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Utazgathate_egy_no_szoloban_a_veszelyes_nagyvilagban_Francia_rivalist_kapott_az_Airbnb","timestamp":"2019. április. 30. 12:23","title":"Utazgathat-e egy nő szólóban a veszélyes nagyvilágban? Francia riválist kapott az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]