[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","shortLead":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","id":"20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c0d5a-6a1f-4a33-8235-eb481d0dfa05","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","timestamp":"2019. április. 30. 10:31","title":"Persze, hogy van már viaszszobor a Sárkányok Anyjáról. De leginkább röhögni lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Brüsszel – és benne Navracsics Tibor uniós biztos – szavazásra és közéleti aktivitásra próbálja bírni a fiatalokat. Megnéztük, milyen hatásfokkal. ","shortLead":"Brüsszel – és benne Navracsics Tibor uniós biztos – szavazásra és közéleti aktivitásra próbálja bírni a fiatalokat...","id":"20190430_Navracsics_Tibor_Europai_Ifjusagi_Het_Europai_Unio_fiatalok_a_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9740659-178b-44eb-aab3-6a7c1f872624","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Navracsics_Tibor_Europai_Ifjusagi_Het_Europai_Unio_fiatalok_a_politikaban","timestamp":"2019. április. 30. 17:38","title":"Navracsics Tibor: Nem függhet ideológiától a fiatalok politikai szerepvállalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell, erőszakkal vessenek véget a helyiek tiltakozásának. Az arhangelszkiek ugyanis nem akarják, hogy a főváros szemetét az északi régiókban létesített szeméttelepekre hordják. Nem kizárt, hogy a hatóságok erőszakot alkalmaznak majd.","shortLead":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell...","id":"20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939eba6c-e866-4c4c-a599-61ed0d257b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","timestamp":"2019. május. 01. 10:15","title":"Észak-Oroszországban nem akarják Moszkva szemetét – jön a Nemzeti Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","shortLead":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","id":"20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f5b7e-006a-4b2b-933d-5404afcf708b","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","timestamp":"2019. április. 30. 09:55","title":"A Fidesz kampányában részt vevő, nyereséges cégek kapták a Szeviép miatti kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb epizódja lett.



","shortLead":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb...","id":"20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d0043-f0ce-45bc-971b-2139f2f23f02","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","timestamp":"2019. április. 30. 14:46","title":"Nem nagyon jött be a kritikusoknak a Trónok harca legutóbbi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ddbde-4637-46ee-9f69-fe35cdfd3c27","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","timestamp":"2019. május. 02. 05:23","title":"Zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban kaphat meg a Facebook Messenger.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban...","id":"20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610b92-bc52-49a2-8c18-078798881bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2019. május. 01. 08:03","title":"Új funkciók jönek a Facebook Messengerbe: kevesebb helyet foglal majd, és a számítógépére is letöltheti majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]