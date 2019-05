Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","shortLead":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","id":"20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecd4785-8e58-4c61-955b-ae8860aaddbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 08. 10:42","title":"A polgármester ígérete ellenére vágják ki a fákat Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b381ea-eff0-495d-9ed0-a52fb0e27564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael mindenképpen el akar kerülni, ezért meg is tilthatja az országba belépést azoknak, akiről ezt feltételezi.\r

\r

","shortLead":"Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael...","id":"20190507_Izrael_kitilthatja_azokat_akik_az_Eurovizios_dalverseny_megzavarasara_erkeznenek_TelAvivba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b381ea-eff0-495d-9ed0-a52fb0e27564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040b5aeb-1929-463c-ba42-41befccc87c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Izrael_kitilthatja_azokat_akik_az_Eurovizios_dalverseny_megzavarasara_erkeznenek_TelAvivba","timestamp":"2019. május. 07. 14:55","title":"Izrael kitilthatja azokat, akik az Eurovíziós dalverseny megzavarására érkeznének Tel-Avivba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle a Google.","shortLead":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle...","id":"20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f8b7a-6d4f-4668-8c31-ae78303113ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 09. 08:03","title":"Betesznek egy új kapcsolót az Androidba, a hatás nem marad majd el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7149f-cfe9-429d-a963-7c6e3bdcedab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint lehet kampányidőszakban is aláírásokat gyűjteni, ezért a Kúria tévedett, amikor megbüntette a Fideszt, mert az átverte az aláírókat. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint lehet kampányidőszakban is aláírásokat gyűjteni, ezért a Kúria tévedett, amikor megbüntette...","id":"20190508_Rendben_talalta_az_Ab_a_Fidesz_embereket_atvero_alairasgyujteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7149f-cfe9-429d-a963-7c6e3bdcedab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965b84ca-5af5-48eb-a5d8-b6ee2ff05626","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Rendben_talalta_az_Ab_a_Fidesz_embereket_atvero_alairasgyujteset","timestamp":"2019. május. 08. 12:57","title":"Rendben találta az Ab a Fidesz embereket átverő aláírásgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég nem fellebbez.","shortLead":"A cég nem fellebbez.","id":"20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d396246a-2506-4399-abdb-e89fd865dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","timestamp":"2019. május. 07. 19:45","title":"Dízelbotrány: félmilliárd eurós büntetést szabtak ki a Porschéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","shortLead":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","id":"20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c98ad25-9400-44e3-af69-499f47c9080b","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","timestamp":"2019. május. 08. 18:13","title":"Az auschwitzi haláltábor képével dekorált szoknyát és táskát árult egy online bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]