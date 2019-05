Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","shortLead":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","id":"20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf2302-06a3-4be1-a238-23ad4c387a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","timestamp":"2019. május. 14. 21:31","title":"Reméljük, sosem találkozik ilyen kamionossal az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert a funkcionális agyi áramkörök összetevőinek felismerésével érthető csak meg pontosabban az agy működése. ","shortLead":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert...","id":"20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a4737-6081-4bc6-a192-158af5451f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","timestamp":"2019. május. 15. 17:03","title":"Érdekes dolgokat azonosítottak az agyban a ELTE matematikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","id":"20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aa9d1b-9cab-43d5-bb51-4a599311fbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","timestamp":"2019. május. 16. 11:05","title":"Trónok Harca: dalt írt az Éjkirály Aryához, és nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","shortLead":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","id":"20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2134f-81b5-46ba-9e2c-78c8d02b8822","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","timestamp":"2019. május. 15. 16:05","title":"Semmi jóval nem kecsegtet a Black Mirror új évadjának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha...","id":"20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e48eb-65fc-4136-b8a4-b7cd37e72f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","timestamp":"2019. május. 15. 12:42","title":"Drágulnak a repülőjegyek, ha az EU meglépi, amit egy kiszivárgott tanulmányban írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő válaszol a sajtó kérdéseire. Előtte elmondták, mit miért tesz a kormány.","shortLead":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely...","id":"20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf317d-a248-46aa-8dc7-32dcced6f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","timestamp":"2019. május. 16. 10:28","title":"Gulyás: Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyereknek két apával kell felnőnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az, érvel a párt.\r

\r

","shortLead":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az...","id":"20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813146f-7b6f-4ed6-a101-fe56be0824b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 20:45","title":"Két napot adott a köztévének az MSZP, hogy leközölje kampányvideójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]