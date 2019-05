Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során Magyarországon először mutattak be a nyilvánosság számára okostelefonon 5G-s videohívást.","shortLead":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során...","id":"20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c4ff30-746d-44ed-896f-cbc6273438cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","timestamp":"2019. május. 15. 16:40","title":"5G-vel működő videohívást teszteltek Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány \"minden eszközzel fel fog lépni a Facebook véleménydiktatúrája ellen\". ","shortLead":"Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190516_kesma_szantho_miklos_facebook_hirdetes_tiltas_mediaworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d398d761-326c-43ad-95bd-a52111842fd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kesma_szantho_miklos_facebook_hirdetes_tiltas_mediaworks","timestamp":"2019. május. 16. 07:17","title":"Félelmetes – mondta a Fidesz-közeli médiaalapítvány vezetője a Facebook Mediaworks-tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","id":"20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aa9d1b-9cab-43d5-bb51-4a599311fbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","timestamp":"2019. május. 16. 11:05","title":"Trónok Harca: dalt írt az Éjkirály Aryához, és nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","shortLead":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","id":"20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce1ab4-f288-4f81-a349-018bec0f26f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 15. 18:59","title":"Kövér korrigál, nem agymosásnak, hanem komoly problémának tartja a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","shortLead":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","id":"20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3fe1d3-6c9b-4bac-a11e-1b034390dd97","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Betiltják Ausztriában a fejkendő viselését az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","shortLead":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","id":"20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f47c7-3c68-471f-906b-331050633777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","timestamp":"2019. május. 15. 14:52","title":"Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","shortLead":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","id":"20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299d9aa8-72af-4f67-b810-67466dfa85d0","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","timestamp":"2019. május. 15. 17:28","title":"2500 dolláros büntetést kapott a bokszoló, aki interjú közben megcsókolta a riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]