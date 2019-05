Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","shortLead":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","id":"20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8ebc-71f9-4037-8af2-e3f69c114a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","timestamp":"2019. május. 14. 16:13","title":"700 milliós céget vásárol fel a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi országok együttműködését.","shortLead":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi...","id":"20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a595d4d-fa3a-4327-9a61-c7ab0ea14f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Orbán: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03705b72-b780-4ab4-a4d1-569593285add","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem múlik el magától. Ahogy azt is, hogy mi, férfiak nem szemérmesek, hanem inkább felelőtlenek vagyunk, amikor nem figyelünk magunkra, és nem kérünk időben segítséget”. Egy prosztatagyulladás és egy gyógyulás története. \r

","shortLead":"„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem...","id":"proxelan_20190515_prosztatagyulladas_gyogyulas_tapasztalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03705b72-b780-4ab4-a4d1-569593285add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7303d-ff86-4142-a2f9-eb449e0018fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190515_prosztatagyulladas_gyogyulas_tapasztalat","timestamp":"2019. május. 15. 10:30","title":"Te irányíts, ne a prosztatagyulladásod!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Kover_Ader_agymosott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde15eba-5f34-4047-b6fa-5ef32e8c2f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_Ader_agymosott","timestamp":"2019. május. 15. 13:55","title":"Kövér: Áder agymosott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is betiltotta törökszentmiklósi vonulásukat.","shortLead":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is...","id":"20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff70b68-9077-4c4d-b8d5-9d421950da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 18:45","title":"Kifogásolja a Mi Hazánk, hogy az RTL kisípolná kampányfilmjükből a cigánybűnözés szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virtuális tükröt készítettünk Orbán Viktorról. A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből kiderült: aki végignézi az elmúlt egy év galériáját, az mosolygós, jóindulatú vezetőt lát, és nem hús-vér politikust – legalábbis ez derül ki a holnap megjelenő HVG-ből.","shortLead":"Virtuális tükröt készítettünk Orbán Viktorról. A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből...","id":"20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237022-0d0d-47a4-9038-524d505ee15f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","timestamp":"2019. május. 15. 14:20","title":"Orbán a Facebookon – virtuális tükörkép a miniszterelnökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a néppárti bölcsek tanácsát kosarazta ki Orbán Viktor: a három veterán néppárti politikus találkozni akart a miniszterelnökkel az EP-választások előtt, de a Népszava értesülései szerint erre nem lesz mód.\r

","shortLead":"Ezúttal a néppárti bölcsek tanácsát kosarazta ki Orbán Viktor: a három veterán néppárti politikus találkozni akart...","id":"20190515_europai_neppart_bolcsek_tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15227e71-ab9c-4c60-888e-8baf32be6534","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_europai_neppart_bolcsek_tanacsa","timestamp":"2019. május. 15. 07:27","title":"Orbánék nem hajlandók fogadni a néppárti három bölcset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]