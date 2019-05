Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott becsületét akarja visszaszerezni.","shortLead":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott...","id":"201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9263a627-0215-4bde-8124-4a871e0e6c91","keywords":null,"link":"/kultura/201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","timestamp":"2019. május. 12. 16:00","title":"Wim Wenders: A pápa toronymagas erkölcsi fölényben van a politikusokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa80b3-4424-4ed3-aef7-189ec042cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","timestamp":"2019. május. 11. 18:00","title":"Az O1G rettentő kínos, és nem segít rajta, ha logóként jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró támogatást. Az ő nyelvükön mindez azt jelenti, hogy a magyar családokat támadják, a menekülteket segítik, a terrorizmust pedig finanszírozzák. Utánanéztünk, miként működik a propagandagépezet. A lényeg – ahogy eddig is – az üzenet egyszerűsége. ","shortLead":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró...","id":"20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37c19b8-60d9-449b-aac6-95a4448ec3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","timestamp":"2019. május. 13. 15:15","title":"Kell-e félniük Brüsszeltől a magyar anyáknak? – így működik a kormányzati médiahekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz javaslatára vették napirendre, de csak a kormánypárti, illetve a Párbeszéd képviselőinek szavazataival mondták fel a helyi parkolási szerződést az üzemeltető cégekkel a XIV. kerület hétfői képviselő-testületi ülésén.","shortLead":"A Fidesz javaslatára vették napirendre, de csak a kormánypárti, illetve a Párbeszéd képviselőinek szavazataival mondták...","id":"20190513_Felmondja_a_veszteseget_termelo_parkolasi_szerzodest_Zuglo_onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf5d2d-bc79-4b91-ba7a-a92442c73131","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Felmondja_a_veszteseget_termelo_parkolasi_szerzodest_Zuglo_onkormanyzata","timestamp":"2019. május. 13. 12:59","title":"Felmondja a veszteséget termelő parkolási szerződést Zugló önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az incidensben hat ember meghalt.","shortLead":"Az incidensben hat ember meghalt.","id":"20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12203353-7374-415c-9948-6329ba3533bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. május. 12. 19:47","title":"Ismét megtámadtak egy keresztény templomot Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében található.","shortLead":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében...","id":"20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49f46c-1248-453e-8cee-5b5701b06e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. május. 13. 17:03","title":"Ide jutottunk: 31 fokot mértek a hétvégén az északi sarkkör közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]