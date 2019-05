Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá a gazdaságilag fejlett társadalmakban. Mit tudunk jelenleg róluk?","shortLead":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá...","id":"20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa93a5-d40a-4c64-abba-115fc978c22f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","timestamp":"2019. május. 16. 12:15","title":"Ez már nem csak a nyugati fehér nők betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes hálózatokat a külföldi ellenségektől. Bár az elnöki határozatban nem neveznek meg egyes cégeket, a döntés egyértelműen a kínai Huawei-re vonatkozik.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes...","id":"20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea48bb-5830-4580-85bf-6132711c9f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 23:13","title":"Trump szükségállapotot rendelt el, hogy betilthassa a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a8bdd-544d-4608-ab71-3850bd239c41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább gyorsan megnézik, mi legyen a hálózat fejlesztésének megfelelő szakpolitikai iránya. ","shortLead":"Inkább gyorsan megnézik, mi legyen a hálózat fejlesztésének megfelelő szakpolitikai iránya. ","id":"20190516_huawei_5G_kiepitese_brit_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6a8bdd-544d-4608-ab71-3850bd239c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee834dee-14a1-4f7a-bd61-087cda7c194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_huawei_5G_kiepitese_brit_kormany","timestamp":"2019. május. 16. 15:21","title":"Felülvizsgálják a Huawei szerepét az 5G rendszerben a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","shortLead":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","id":"20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917296e3-9c5f-4d70-8167-4f7290a7f105","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","timestamp":"2019. május. 17. 07:16","title":"Luxusterepjárót lízingel Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



