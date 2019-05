Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet védő ózonpajzsot romboló, 2010 óta betiltott CFC-gázokat. A Nature című folyóiratban megjelent cikk szerint az utóbbi években világszerte újra nő a veszélyes gázok kibocsátása.","shortLead":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet...","id":"20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32111dca-d030-4564-88f5-14fd07d0c5fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","timestamp":"2019. május. 23. 10:40","title":"Megtalálták, hogy kik gyártják az ózonpajzsot romboló, betiltott CFC-gázokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","shortLead":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","id":"20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b5c05-3614-4d29-8bff-a1abbb0896fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","timestamp":"2019. május. 23. 15:49","title":"60 ezer tonna szennyezett olajat kaphattunk a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről, Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos egyetlen fajra, a házi méhre bízni a beporzás nagy részét, ezért is ajánlatos óvni minden beporzófajt. Ehhez nyújt ötleteket az MTA Ökológiai Kutatóközpont ismeretterjesztő kiadványa, amely szabadon letölthető.","shortLead":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos...","id":"20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5bcba6-2e7d-417d-8d4c-02bec2944495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2019. május. 22. 17:33","title":"Szeretné megóvni a méheket? Fontos tanácsokat ad ingyen az MTA Ökológiai Kutatóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna.","shortLead":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire...","id":"20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a00d-6ebd-4666-b4d4-0e44fd2a772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","timestamp":"2019. május. 23. 18:33","title":"Videó: Rákötötték a robotkutyára a 3 tonnás repülőgépet, és simán elhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","shortLead":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","id":"20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec7cde-681c-432d-8c22-a10c2fb930b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Brutális erőt pakolt az Apple az új MacBook Prókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ácsi bankfiók vezetője 2002 és 2013 között sikkasztgatott el kis összegeket, szépen összegyűlt az évek során a 22 millió.","shortLead":"Az ácsi bankfiók vezetője 2002 és 2013 között sikkasztgatott el kis összegeket, szépen összegyűlt az évek során a 22...","id":"20190524_22_millio_forintot_lopott_ki_bankjabol_a_fiokvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4886e1f9-f889-4996-bbaf-c8321043794c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_22_millio_forintot_lopott_ki_bankjabol_a_fiokvezeto","timestamp":"2019. május. 24. 09:12","title":"22 millió forintot lopott ki bankjából a fiókvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]