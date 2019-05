Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DJ elismerte, hogy felelőségteljesebben kellett volna viselkednie.","shortLead":"A DJ elismerte, hogy felelőségteljesebben kellett volna viselkednie.","id":"20190526_Moby_bocsanatot_kert_Natalie_Portmantol_miutan_randizgatasrol_irt_a_memoarjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1aeb75-b2d2-4a4b-976d-8b949048ace1","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Moby_bocsanatot_kert_Natalie_Portmantol_miutan_randizgatasrol_irt_a_memoarjaban","timestamp":"2019. május. 26. 16:06","title":"Moby bocsánatot kért Natalie Portmantől, miután a randizásukról írt a memoárjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","shortLead":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","id":"20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4b1342-f231-461e-96dc-8f43f7dc7481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","timestamp":"2019. május. 27. 09:30","title":"Trump Tokióban: Japán 105 amerikai F-35-ös bombázót vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék. A táblát azóta újraindították, zavartalanul üzemel. ","shortLead":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék...","id":"20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447f53a1-ae24-47b4-8b58-55ea7fdee530","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","timestamp":"2019. május. 27. 09:27","title":"Új utastájékoztató tábla érkezett a rendbe rakott Keletibe, igaz, volt vele egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal magyarázzák az edzőváltást.","shortLead":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal...","id":"20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0c666-5ad5-47d5-a7ed-e65b2dcf9262","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","timestamp":"2019. május. 27. 17:14","title":"Kirúgták a Kispest edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","shortLead":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","id":"20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74002cc-5c5e-4ae1-905e-25fcbae9dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","timestamp":"2019. május. 26. 21:34","title":"Puzsér az LMP-ről: \"Mi közöm nekem ahhoz, hogy ők épp összeomlanak?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","shortLead":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","id":"20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99a3452-de2c-4a52-939d-3e1947c33431","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","timestamp":"2019. május. 27. 15:20","title":"Olyan jól sikerült egy olasz hadihajó avatása, hogy menekültek a strandolók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]