Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","shortLead":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","id":"20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718aef79-c59f-4323-af3c-20d1d9bd713e","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","timestamp":"2019. május. 30. 13:09","title":"Párizsi szenátus: úgy építsék vissza a Notre-Dame-ot, ahogy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est, egy tematikus fotóalbum bemutatója, kerekasztal-beszélgetés, táncház és egy egész héten át tartó világzenei maraton – röviden erről szól majd június 16. és 21. között a KOBUCI Kertben a II. Óbudai Világzenei Hét.","shortLead":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est...","id":"20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7bd67-b81d-4855-9edd-99dec3f2d943","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","timestamp":"2019. május. 29. 11:51","title":"A Romano Dromtól Lajkó Félixig – indul a II. Óbudai Világzenei hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új dolgokra? Esetleg mindkettő? Talán nem érezzük elég hatékonynak magunkat? Hetek telnek úgy el, hogy arra sem emlékszünk, mi történt velünk? Egy kis odafigyeléssel ráncba szedhetjük magunkat – már ami az idővel való kapcsolatunkat illeti.","shortLead":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új...","id":"20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e189e3-1909-43f1-a50b-06a1b11983a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","timestamp":"2019. május. 29. 16:30","title":"Hogyan strukturáld a napod?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU együttműködése. A CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt azt mondja, ez abszurd, a felek a kormány írásos garanciájára várnak, jelenleg ez gátolja az együttműködést.\r

\r

","shortLead":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU...","id":"20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7944924-7782-4748-b60d-302e49786926","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","timestamp":"2019. május. 30. 13:34","title":"A CEU rektorhelyettese szerint Gulyás Gergely abszurd dolgokat mondott a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","shortLead":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","id":"20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed286-f4e5-44d2-85eb-f69c2509c4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 29. 08:03","title":"Van egy szervezet, ami teljesen tönkreteheti a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","shortLead":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","id":"20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5638bbf0-c3d1-46ed-8fef-65c63a85a426","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","timestamp":"2019. május. 28. 21:34","title":"Felfüggesztettet kapott a hobbiból robbantgató kaposvári vegyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]