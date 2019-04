Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A földi kiszolgálók elégelték meg, hogy keveset keresnek.","shortLead":"A földi kiszolgálók elégelték meg, hogy keveset keresnek.","id":"20190402_Sztrajkolhatnak_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cb2d0-5cec-4b9f-9f3f-78aaa7eb6515","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Sztrajkolhatnak_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 02. 10:24","title":"Sztrájkolhatnak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gőbl Gábort személyesen Kásler Miklós nevezte ki a Kulturális Fesztiválok Kollégiumának tagjává. Már nincs ott a neve az NKA honlapján.","shortLead":"Gőbl Gábort személyesen Kásler Miklós nevezte ki a Kulturális Fesztiválok Kollégiumának tagjává. Már nincs ott a neve...","id":"20190402_Kitettek_az_allami_poziciobol_a_Moby_Dick_basszusgitarosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c622b826-0b68-4530-b713-26e9dfca57d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Kitettek_az_allami_poziciobol_a_Moby_Dick_basszusgitarosat","timestamp":"2019. április. 02. 16:38","title":"Kitették az állami pozícióból a Moby Dick basszusgitárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít ahhoz, amit a Xiaominál is kitaláltak.","shortLead":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít...","id":"20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f76ab5-c793-456e-b8d2-cd0b5f76379b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","timestamp":"2019. április. 02. 12:33","title":"A Samsungnál már tudják, mi lesz a következő nagy dobás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd94f3f-f5bd-4e88-845e-8e395c1dc5f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére csak áprilisi tréfa, amit a Magyar Turizmus Média Kft. weboldala vezető hírként hozott le.","shortLead":"Szerencsére csak áprilisi tréfa, amit a Magyar Turizmus Média Kft. weboldala vezető hírként hozott le.","id":"20190401_325_milliard_forintos_hid_tihany_es_szantod_kozott_uj_kormanyhatarozattal_viccelodnek_aprilis_elsejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd94f3f-f5bd-4e88-845e-8e395c1dc5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92e3caf-ef13-4fd5-bc57-13b2c931179d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_325_milliard_forintos_hid_tihany_es_szantod_kozott_uj_kormanyhatarozattal_viccelodnek_aprilis_elsejen","timestamp":"2019. április. 01. 09:05","title":"Nyugalom, nem lesz 325 milliárd forintos híd Tihany és Szántód között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9757c4c-7134-4db9-85a2-23ea455cf3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota a New York-i Autószalonon tárja először a nagyközönség elé legfrissebb kisautóját, ami valahonnan nagyon ismerős.","shortLead":"A Toyota a New York-i Autószalonon tárja először a nagyközönség elé legfrissebb kisautóját, ami valahonnan nagyon...","id":"20190402_itt_az_uj_toyota_yaris_ami_lenyegeben_egy_mazda_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9757c4c-7134-4db9-85a2-23ea455cf3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ec5598-a10a-4a9b-9cd8-f06f42d33ee2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_itt_az_uj_toyota_yaris_ami_lenyegeben_egy_mazda_2","timestamp":"2019. április. 02. 08:21","title":"Itt az új Toyota Yaris, ami lényegében egy Mazda 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd rendőr és a börtönbüntetése elől menekülő drogdíler, utóbbi pechjére, épp ugyanabban a szaunában lazultak. A rendőrt nem hozta zavarba, hogy mindketten meztelenek voltak, és letartóztatta az elítéltet. ","shortLead":"A svéd rendőr és a börtönbüntetése elől menekülő drogdíler, utóbbi pechjére, épp ugyanabban a szaunában lazultak...","id":"20190402_Meztelenul_fogott_drogdilert_egy_szolgalaton_kivuli_rendor_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eb846a-900f-43de-af9f-e3d0e49bb041","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Meztelenul_fogott_drogdilert_egy_szolgalaton_kivuli_rendor_Svedorszagban","timestamp":"2019. április. 02. 09:50","title":"Meztelenül fogott drogdílert egy szolgálaton kívüli rendőr Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség változásairól van szó, rendre megszületik a morális pánik. Minimum a nemzet, de leginkább az emberiség halálát látjuk minden „újabb” társadalmi trendben. Holott a családi együttélés terén az emberiség szinte már mindent (is) kipróbált. ","shortLead":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség...","id":"20190401_erste_bank_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d57199e-e3e1-41e8-975f-5101695f3f73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190401_erste_bank_csalad","timestamp":"2019. április. 01. 07:30","title":"Család: több lett, maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]