Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá. A nyomozó ügyészség kilenc embert gyanúsít, hármuk letartóztatását indítványozták.","shortLead":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá...","id":"20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5467fb92-ac55-4f23-95b0-3ec06d520042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","timestamp":"2019. május. 29. 16:52","title":"Videó: Így vitték el a korrupt pénzügyőrt és társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","id":"20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cc4617-f0b2-4d18-a1b4-680ca2f8b326","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 19:33","title":"Gyors és erős: bemutatta a MediaTek az első 5G-s chipjét, a Helio M70-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","shortLead":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","id":"20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978bd1e-c6f2-40f4-9e22-f9e2fb055e73","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","timestamp":"2019. május. 30. 19:30","title":"A szigorú abortusztörvény miatt bojkottálhatja Georgia államot a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","shortLead":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","id":"20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d4f298-9a5c-4133-8e30-8efa22d039dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","timestamp":"2019. május. 30. 07:40","title":"Nem járnak a vonatok Piliscsaba és Pilisvörösvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként az országban.","shortLead":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként...","id":"20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328ad3e-dab9-4819-a521-9c7399282a49","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. május. 30. 16:53","title":"Bejelentették, ki lesz az új osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","shortLead":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","id":"20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2168fe74-4aba-4383-9cf8-694bbb1a5763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","timestamp":"2019. május. 31. 09:08","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a budapesti hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták mentésében – közölte a szöuli elnöki hivatal szóvivője.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar...","id":"20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68374b70-1f1e-445f-a7c0-c58f1149eec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","timestamp":"2019. május. 30. 13:07","title":"A dél-koreai elnök Orbánnak: Magyarország tegyen meg mindent a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]