[{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája, majd ugyanebben a sorban említette a kenyeret is. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a kenyér esetében tévedett a miniszter.","shortLead":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája...","id":"20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de8a42-1568-41dd-8904-114337af446a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","timestamp":"2019. június. 01. 12:09","title":"Varga Mihály benézhette a kenyér áfáját, azt még Bajnaiék csökkentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242","c_author":"S.A.","category":"elet","description":"Komoly erőfeszítéseket tesznek a búvárok, hogy az elsüllyedt Hableány kiemelését előkészítsék. A Margit hídnál dolgozó Szatmári Zsolt elmondta a hvg.hu-nak, mire mentek eddig, mik a további terveik, és azt is, hogy mit kockáztat egy búvár, ha áradáskor merül a Dunába.","shortLead":"Komoly erőfeszítéseket tesznek a búvárok, hogy az elsüllyedt Hableány kiemelését előkészítsék. A Margit hídnál dolgozó...","id":"20190531_Folyamatosan_merulnek_a_buvarok_es_mar_tervuk_is_van_az_eros_sodras_kicselezesere_dunai_hajobaleset_Hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a4fea0-97de-4dfa-88b0-51638f1cd60d","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Folyamatosan_merulnek_a_buvarok_es_mar_tervuk_is_van_az_eros_sodras_kicselezesere_dunai_hajobaleset_Hableany","timestamp":"2019. május. 31. 20:00","title":"A búvárok merülése életveszélyes, ezért alap, hogy mindenki őszinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót a szívnek. ","shortLead":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót...","id":"20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba91df4-66af-4765-a68e-db0886249b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","timestamp":"2019. június. 02. 11:03","title":"Ha szokott energiaitalt inni, jobb, ha tud erről az új kutatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","shortLead":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","id":"20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766274b-24af-42f0-86a2-7cfa6afacfaf","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","timestamp":"2019. június. 02. 15:29","title":"Galambos Péter aranyérmet nyert a luzerni evezős Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek elérése érdekében most egy nagyot léptek előre.","shortLead":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek...","id":"20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c2c7b4-c222-4323-9426-b1dbd7d52f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","timestamp":"2019. május. 31. 19:03","title":"Történelmi lépést tett a Facebook, ez segíti őket ingyenes áramhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget - közölte Varga Mihály.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget...","id":"20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e0a2-b6e1-4819-9668-e380c0b86da3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","timestamp":"2019. június. 01. 09:37","title":"Sok szülő azon kaphatja magát, hogy a gyereke diákmunkásként többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","shortLead":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","id":"20190531_szellembicikli_szombathely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ddad4a-f9c9-45ed-b994-6b808a3a0c05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190531_szellembicikli_szombathely","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egy autó törhette össze a kilencéves fiú emlékére kirakott szellembiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper ritka” különlegességről van szó.","shortLead":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper...","id":"20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b89653-b535-492d-b264-2f39535b813f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","timestamp":"2019. június. 01. 10:03","title":"Ez az ősrégi iPod annyiba kerül, mint egy jobb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]