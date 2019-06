Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","shortLead":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","id":"20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9c6d8f-6bef-497e-b8c0-0187c5342bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 11:37","title":"Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","shortLead":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","id":"20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602019d0-5724-4ce3-8613-ef2c25d616cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","timestamp":"2019. május. 31. 17:22","title":"Négy és fél évet kapott, mert forralt borral öntötte le kollégáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/itthon/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. június. 01. 14:00","title":"Brutális propagandával hengerelt a Fidesz a kistelepüléseken az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkentette előrejelzését a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) a légitársaságok év végére várható profitjára, a szövetség a korábbi 35,5 milliárd dollár összesített adózott nyereség helyett 28 milliárd dollárnyi eredményre számít.","shortLead":"Csökkentette előrejelzését a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) a légitársaságok év végére várható profitjára...","id":"20190602_Kiszamoltak_egy_utason_1760_forintot_nyernek_a_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b6c6c-27cd-4d90-923d-5c8e71a98442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Kiszamoltak_egy_utason_1760_forintot_nyernek_a_legitarsasagok","timestamp":"2019. június. 02. 10:27","title":"Kiszámolták, egy utason 1760 forintot nyernek a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","shortLead":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","id":"20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c425ba7-56a9-4c32-aee9-8de86394389b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","timestamp":"2019. május. 31. 21:54","title":"TEK-esek törték rá az ajtót egy élettársát bántalmazó férfira Győrben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható. Ez volt a világ első olyan esete, amikor mozgókép örökítette meg az eseményt.","shortLead":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható...","id":"20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e2eb46-4ffa-456e-84dd-c345eb5d5a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","timestamp":"2019. május. 31. 18:03","title":"Előkerült egy 119 éves videó, teljes napfogyatkozást rögzítettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","shortLead":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","id":"20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644bfd49-cbe8-4141-972a-fecaa692e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","timestamp":"2019. május. 31. 19:51","title":"Letiltotta a Twitter Geert Wilders fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]