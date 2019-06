Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak - közölte a megyei rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves...","id":"20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37246e-13b9-46e4-a917-29ba506339cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","timestamp":"2019. június. 02. 10:02","title":"Halálra késeltek egy férfit Nádasdladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov mérkőzésének a helyszínét.","shortLead":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov...","id":"20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dd3013-e91c-448d-91cb-ba3dcb25685c","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 17:44","title":"Egymást taposták az emberek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony Joshuát, ezzel ő lett a nehézsúly legújabb királya.","shortLead":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony...","id":"20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e8407a-4086-457b-9da4-4f69a48a9631","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","timestamp":"2019. június. 02. 11:47","title":"Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2204b94-bbfd-41fa-a06c-d85b0784f3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfőn kezdődő WWDC fejlesztői konferencián mutatja be mobilos operációs rendszere új főverzióját az Apple. Ennek kapcsán érdemes felidézni egy látványos, ötletekkel teli koncepcióvideót, milyen is lehet majd jó esetben az iOS 13.","shortLead":"A hétfőn kezdődő WWDC fejlesztői konferencián mutatja be mobilos operációs rendszere új főverzióját az Apple. Ennek...","id":"20190602_koncepciovideo_ios_13_apple_wwdc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2204b94-bbfd-41fa-a06c-d85b0784f3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27d534-91d7-48b7-8985-9231e9afde12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koncepciovideo_ios_13_apple_wwdc","timestamp":"2019. június. 03. 07:03","title":"Ha tényleg ilyen lesz az iPhone-ok új rendszere, azonnal frissítünk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","shortLead":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","id":"20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de8813-f8d2-4c66-bd05-a1e56bf72ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","timestamp":"2019. június. 02. 09:14","title":"Szeméttelepről loptak, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","shortLead":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","id":"20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47332c83-1f5b-43bd-b589-f6feac779103","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","timestamp":"2019. június. 02. 19:07","title":"Megmagyarázta a BL-döntőbe egy szál fürdőruhába befutó modell, miért tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]