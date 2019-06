Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","shortLead":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","id":"20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f89f70-ee2e-4333-9c77-5f86a33750d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","timestamp":"2019. június. 03. 14:50","title":"Áthajtott az autókereskedés portálüvegén az elégedetlen Porsche-ügyfél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még fejlesztés alatt álló táblagép érdekessége, hogy két képernyővel szerelik fel. ","shortLead":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még...","id":"20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7849-7bc7-47cd-aa3c-5662f3559828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","timestamp":"2019. június. 03. 17:03","title":"Új Surface gépen dolgozik a Microsoft, két képernyője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről.","shortLead":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbcc676-67b0-401b-a0c7-04a62d8c9d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","timestamp":"2019. június. 03. 14:03","title":"Gyönyörű videót készített a Földről az űrhajós, aki balesetet szenvedett a Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","shortLead":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","id":"20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df1413-53ce-4043-a275-eacced3cef35","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 03. 12:38","title":"Schumacher volt csapatfőnöke örülne egy magyarországi ralikrosszvébének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","shortLead":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","id":"20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de610ee-e550-4b0a-b10e-a9e5d25a3f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Teljes pályás villanyautós letámadásra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz képest.","shortLead":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz...","id":"20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea4361-0492-44b5-99c6-973e565263bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","timestamp":"2019. június. 02. 11:58","title":"6,3 milliárdos osztalékot vett ki idén a kormányplakátokat készítő üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]