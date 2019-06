Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi Házban fogyasztott el könnyű ebédet.","shortLead":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi...","id":"20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd97b0-2021-4a59-9b7f-2ba9d3fff5ed","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 03. 14:55","title":"Zöldséglevest evett Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.","shortLead":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele...","id":"20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be896237-9102-42f1-b35a-705b7ba16e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","timestamp":"2019. június. 03. 15:36","title":"Lemond az LMP budapesti alelnöke, amiért a párt felmondta a Puzsérral kötött szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies kínai technológiai nagyvállalat csomagjait engedély nélkül \"eltérítették\" - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. ","shortLead":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies...","id":"20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b1212-f769-43d7-8210-e874bc3fa920","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 02. 16:56","title":"Kína nem hiszi, hogy tévedésből vitte rossz helyre a Huawei csomagjait a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát a középpontba helyező seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden.

","shortLead":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát...","id":"20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c69d5-8dd3-4862-913c-ffa07efa8d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"A Genezis kapta a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni.- írja a Népszava.","shortLead":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól...","id":"20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa3785-2bc8-4322-be02-ed1c62e8dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","timestamp":"2019. június. 02. 07:17","title":"Intő jelek a járműiparban: több üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül egy fontos újdonság.","shortLead":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül...","id":"20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aebf93-cd1c-4e5c-9594-0c02cb864744","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 02. 15:03","title":"Kiszivárgott két képernyőkép arról, milyen új funkciót kapnak az Apple számítógépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2f8569-74a1-46c6-92e3-3864c5ffab25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Graphisoft alapítója szerint tragédia a tehetséges kutatók kivándorlása. A hatalom pedig szétveri az oktatást, mert a képzetlen tömeget könnyebb irányítani.","shortLead":"A Graphisoft alapítója szerint tragédia a tehetséges kutatók kivándorlása. A hatalom pedig szétveri az oktatást, mert...","id":"20190603_Bojar_Ha_veszelybe_kerul_Orban_hatalma_lehet_hogy_elindulnak_a_fekete_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2f8569-74a1-46c6-92e3-3864c5ffab25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f454d908-1775-4414-95b0-2b0b3a2ff406","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Bojar_Ha_veszelybe_kerul_Orban_hatalma_lehet_hogy_elindulnak_a_fekete_autok","timestamp":"2019. június. 03. 12:39","title":"Bojár: Ha veszélybe kerül Orbán hatalma, lehet, hogy elindulnak a fekete autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.","shortLead":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai...","id":"20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a97fb-9412-4879-bdfa-76ba5453f392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","timestamp":"2019. június. 03. 10:48","title":"2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]